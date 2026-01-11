Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, ovacionado en la Argentina por su gol predilecto en la historia de los mundiales
A medida que avanza la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá, la expectativa del fútbol global se acrecienta cada vez más. Con el torneo más importante en el horizonte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló públicamente cuál considera el mejor gol de la historia de los Mundiales, eligiendo una acción que, a su entender, personifica la esencia misma del deporte.
La selección del mandatario impacta especialmente en Argentina, ya que escogió a la emblemática jugada de Diego Armando Maradona ante Inglaterra durante los cuartos de final de México 1986, que consolidó su doblete para el 2-0 parcial y el pase argentino a la siguiente ronda.
22 junio 1986
Diego Armando Maradona le marca a Inglaterra en México, probablemente el gol más recordado de toda la historia del fútbol.
Ese día también nació "La Mano de Dios".
️: Víctor Hugo Morales.pic.twitter.com/Vb1B0WLk0l
— @Memorias_Futbol (@Memorias_Futbol) June 22, 2025
En una publicación difundida en sus redes sociales y acompañada por el registro audiovisual de la jugada y la narración del icónico relator Víctor Hugo Morales, Infantino ofreció su apreciación sin reservas y calificó el tanto como el “gol del siglo”.
Ante la consulta de un usuario sobre “¿Cuál es tu gol favorito de todos los Mundiales?”, el presidente respondió enfáticamente: “El segundo de Maradona contra Inglaterra. Yo no podría haber marcado un gol más bonito”. Así, Infantino se sumó a quienes reconocen esa acción como la cumbre de la creatividad y el talento en el fútbol de selecciones.
“Yo creo que es un gol soñado. No porque lo haya hecho yo.”
— Diego Armando Maradona
⚽️ Hace 39 años, en el Estadio Azteca, Diego marcaba el Gol del Siglo frente a Inglaterra.
62 metros, 10 segundos, 5 rivales y una corrida eterna hacia la historia.
De #AAAJ al mundo. pic.twitter.com/HIOyPj4I5r
— Museo – Estadio Diego Armando Maradona (@MuseoAAAJ) June 22, 2025
El dirigente profundizó sobre su análisis e insistió en el valor del tanto convertido por Diego Maradona con un mensaje que acompañó al video publicado en su Instagram. “Algunos goles son simplemente inolvidables. Para mí, es el segundo gol de Maradona con Argentina ante Inglaterra en la Copa del Mundo 1986 en México. Un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió todo lo que es el fútbol. Un gol que no podría ser más hermoso”, afirmó Gianni Infantino en su posteo, reforzando la admiración por la obra maestra forjada en el Estadio Azteca a lo largo de 52 metros de recorrido.
El presidente de la FIFA suele emplear parte de su tiempo libre para interactuar con los usuarios en redes sociales, y esta dinámica trajo consigo una definición que resalta el sentimiento argentino en vísperas de una nueva copa. Con la mirada puesta en 2026 y el espíritu mundialista creciendo día a día, la elección de Infantino reafirma la trascendencia histórica de aquel gol de Maradona que sirvió para que Argentina se imponga por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial México 1986, que posteriormente terminó con el segundo título albiceleste.