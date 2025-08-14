Gestionan la restauración de la histórica escuela Yapeyú en San Jaime de la Frontera
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, mantuvo un encuentro con la intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Ruth Díaz, para abordar el estado edilicio de la Escuela Nº 22 Yapeyú, un edificio de gran valor patrimonial inaugurado en 1892.
La reunión tuvo como eje avanzar en una intervención que garantice condiciones seguras para la comunidad educativa y, al mismo tiempo, preservar la arquitectura histórica de la institución, que también alberga a la Escuela Secundaria Nº 6 Dr. René Gerónimo Favaloro.
Ubicado sobre calle San Martín, en el centro de la localidad, el edificio conserva su fachada original, pero presenta deterioros internos significativos: grietas en paredes, fisuras en la losa, hundimiento de pisos, desplazamientos en la fachada y problemas en el sistema de desagüe, cuya limitada capacidad ha generado filtraciones y daños estructurales.
“Entendemos lo que representa esta escuela para los vecinos de San Jaime de la Frontera por su valor histórico y su rol en la educación de los gurises. Su estado actual requiere una intervención urgente y por eso estamos trabajando para dar una solución a los problemas edilicios que presenta”, afirmó Schneider.
El ministro detalló que, junto a la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y el Consejo General de Educación (CGE), se elabora una planificación integral de necesidades para avanzar en el proyecto de restauración.
En la reunión también participaron el coordinador general del Ministerio, Hernán Jacob, y el senador por el departamento Federación, Rubén Dal Molín. La intendenta presentó, además, nuevos proyectos de infraestructura para la localidad y se revisó el avance administrativo de la obra prevista para la Escuela Técnica Profesional de San Jaime de la Frontera.