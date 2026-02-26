Germán Martínez repudió agresión y detención al camarógrafo en Congreso: “Hoy los reprimen y meten presos; mañana les sacan el Estatuto del Periodista”
Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, apuntó contra el Gobierno tras el ataque y detención por parte de la Policía Federal del camarógrafo de A24 que se encontraba en las inmediaciones del Congreso cubriendo una manifestación contra la Ley de Glaciares.
“Hoy los reprimen y meten presos. Y mañana les sacan el Estatuto del Periodista”, dijo Martínez en redes, dado que mañana se aprobaría la reforma laboral, que deroga el Estatuto del Periodista.
Y agregó: “Todo frente a la atenta mirada de los ‘amigables’ que le dan quórum y votos para consumar los planes de Milei”.
Facundo Tedeschini, camarógrafo del canal A24 fue agredido este jueves a la mañana y posteriormente detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina en Congreso durante una protesta de Greenpeace.