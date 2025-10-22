Gerardo Werthein firmó 83 traslados de diplomáticos antes de presentar su renuncia
La salida de Gerardo Werthein del Ministerio de Relaciones Exteriores no fue silenciosa. Dos días antes de presentar su renuncia al presidente Javier Milei, el entonces canciller firmó una resolución que dispuso el traslado de 83 diplomáticos a distintas embajadas y consulados del país, una medida que implicaría un costo fiscal superior a los dos millones de dólares, según estimaciones internas de la Cancillería.
La decisión, oficializada el lunes pasado y rubricada por Werthein junto al director general de Recursos Humanos, Claudio Gutiérrez, establece que 29 funcionarios serán reubicados en el exterior, mientras que el resto partirá desde Buenos Aires hacia sus nuevos destinos entre enero y abril de 2026. En el Gobierno ya adelantaron que “se revisarán una por una” las designaciones, al considerar que fueron firmadas en los últimos días de gestión del excanciller.
En los pasillos del Palacio San Martín, la medida fue interpretada como un último gesto de poder antes de su salida. Fuentes diplomáticas sostienen que varios de los funcionarios beneficiados con los traslados pasarán “de un buen destino a otro mejor”, y recordaron que algunos de ellos habían sido designados en puestos clave durante los gobiernos kirchneristas.
Entre los movimientos más destacados figuran tres funcionarios trasladados al consulado en Shanghái, dos a la embajada en Alemania, y otros con destino a sedes de Estados Unidos, como Nueva York y Miami. También fueron designados el exdiputado José Luis Fernández Valoni en la representación ante Naciones Unidas y José Otegui en el mismo organismo.
Otros nombres llamaron la atención por la distancia y el atractivo de sus nuevos destinos: María Celeste Danón, de Kenia a Brasil; Joaquín Salzberg, de Kenia a Tel Aviv; y Carlos Nazareno Ayala, de Buenos Aires a Mallorca.