Gerardo Salorio aportó su experiencia para fortalecer la formación deportiva en Entre Ríos
Las autoridades de la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación encabezada por Mauricio Colello, mantuvieron un encuentro de trabajo con el reconocido preparador físico de selecciones nacionales de fútbol, Gerardo Salorio, para analizar procesos formativos y evaluar acciones conjuntas que fortalezcan el deporte entrerriano.
La presencia de Salorio en Paraná, donde fue disertante en una capacitación organizada por instituciones locales, generó un espacio de intercambio con funcionarios provinciales sobre los desafíos, oportunidades y proyecciones para el desarrollo deportivo en Entre Ríos.
Durante la reunión, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto al director general de Deportes Social y Educativo, Ricardo Lupi, dialogaron con el profesional sobre enseñanza deportiva, planificación de procesos formativos y la necesidad de consolidar metodologías que mejoren la preparación de jóvenes deportistas.
Uranga valoró la trayectoria y el compromiso de Salorio, destacando que el intercambio fue enriquecedor por la coincidencia de miradas respecto a la formación, los métodos de trabajo y la importancia de proyectar acciones articuladas para potenciar el desarrollo deportivo provincial.
A su vez, Salorio remarcó el rol educativo, formativo y social del deporte, y expresó su satisfacción por compartir perspectivas con autoridades entrerrianas. Subrayó la importancia de apostar a la calidad en los procesos deportivos y mostró interés en avanzar en futuras iniciativas conjuntas.
Con una extensa trayectoria en selecciones juveniles nacionales, Salorio integró múltiples procesos formativos exitosos: obtuvo cinco títulos mundiales Sub20, tres sudamericanos Sub20, un sudamericano Sub17, un campeonato panamericano, y formó parte del cuerpo técnico de la Selección Mayor en el Mundial 2006.
Este tipo de encuentros forma parte del trabajo que impulsa la Secretaría de Deportes para fortalecer las políticas deportivas provinciales mediante la articulación con referentes nacionales, promoviendo capacitaciones, instancias de formación y estrategias de acompañamiento para instituciones, entrenadores y deportistas de la provincia.