Gerardo Martínez negó acuerdos por una reforma laboral y advirtió: “El ataque no es solo a los trabajadores, sino al sistema productivo”
El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, desmintió que exista un consenso con el Gobierno nacional para avanzar con una reforma laboral, luego de que la CGT rechazara de plano esa posibilidad. El dirigente, representante de la central obrera en el Consejo de Mayo, aclaró que “no hay ningún acuerdo sobre una propuesta de reforma laboral”, aunque reconoció la necesidad de que el sindicalismo se adapte a los nuevos tiempos.
“Creemos que es necesario hablar de nuevas modalidades que se ajusten a la realidad que plantea la inteligencia artificial y la robótica”, señaló Martínez, al tiempo que consideró que el camino debe darse “sobre la base de la negociación colectiva, donde el sector empresario pueda crecer y los trabajadores mantengan salarios y condiciones dignas”.
“El ataque no es solo hacia los trabajadores”
Consultado sobre la relación entre el Gobierno nacional y los gremios, Martínez fue categórico: “El ataque no es solo hacia los trabajadores, sino también hacia el sistema productivo”.
El titular de la UOCRA criticó al Ejecutivo por actuar “con una propuesta unilateral, ideológica y vacía” y advirtió que el país atraviesa una situación crítica:
“Se han perdido alrededor de 20 mil empresas y 300 mil trabajadores que estaban en la formalidad y hoy están suspendidos o desocupados”, subrayó.
En relación con el debate sobre el ‘costo argentino’, el dirigente sostuvo que debe abordarse de manera integral: “Si hablamos del costo argentino, tiene que haber una reforma tributaria o una reforma salarial. El salario no puede ser una variable despreciable”.
Milei insiste con “modernizar” el régimen laboral
Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de medio término, el presidente Javier Milei volvió a poner sobre la mesa el tema de la reforma laboral. El mandatario aseguró que su objetivo “no es ir contra los derechos de nadie”, sino “modernizar un régimen contractual anacrónico”.
“Hay un régimen contractual vigente que tiene más de 70 años, no está diseñado para este mundo. Si la mitad de los trabajadores están en el sector informal, eso quiere decir que no funciona”, afirmó el jefe de Estado.
Impacto en la construcción y llamado al diálogo
Martínez también se refirió a la grave situación del sector de la construcción, uno de los más afectados por la paralización de la obra pública.
“En Santa Cruz hay una caída del 29,4% de los trabajadores y en Salta del 20%. No se puede reconstruir de un día para otro lo que se destruyó al frenar las inversiones”, advirtió.
Finalmente, el líder gremial hizo un llamado al diálogo social como herramienta clave para revertir la crisis económica:
“Hay una coincidencia entre pymes, grandes productores y gobiernos provinciales en que el modelo económico está fallando. Ninguna fuerza política puede resolver sola los problemas estructurales de la Argentina. El diálogo es la llave maestra, y esos cambios llevarán al menos cinco años de trabajo sostenido”, concluyó.