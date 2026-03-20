General Ramírez: avanza la ampliación del hospital Nuestra Señora de Luján con fuerte inversión provincial
El Gobierno de Entre Ríos avanza con el fortalecimiento del sistema público de salud a través de la ampliación del hospital Nuestra Señora de Luján de General Ramírez, una obra considerada estratégica que implica una inversión provincial de 992 millones de pesos y que ya supera el 40 por ciento de ejecución.
El hospital Nuestra Señora de Luján de General Ramírez es un efector de referencia para el departamento Diamante y localidades cercanas, y además cumple un papel clave como ámbito de formación universitaria. En este marco, la intervención prioriza la capacidad operativa del establecimiento y, al mismo tiempo, refuerza el vínculo entre el sistema de salud pública y la educación superior.
El proyecto se desarrolla sobre una superficie total de 1.054 metros cuadrados, registra un avance del 43 por ciento y se organiza en dos áreas principales que integran servicios sanitarios y espacios académicos.
Los trabajos en marcha muestran progresos sostenidos en ambos sectores, con énfasis en la ejecución de la cubierta. En el sector 1 se concretaron contrapisos y se avanzó con las instalaciones sanitarias. En el sector 2 se llevaron adelante revoques, contrapisos, colocación de pisos, cielorrasos, tareas de carpintería y también instalaciones eléctricas y sanitarias.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, subrayó el carácter estratégico de la obra y su alcance regional: “En un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, se lleva adelante esta obra que tendrá un impacto histórico para los vecinos de toda la zona del departamento Diamante, ya que además de mejorar el servicio de salud pública, también apuesta al desarrollo educativo para mejorar las condiciones y espacios de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de Uader, que recibe a estudiantes de la región y que también allí hacen sus prácticas profesionales”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó la decisión del Ejecutivo provincial: “Esta obra representa la clara decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de seguir fortaleciendo el sistema público de salud con una mirada integral”, precisó.
En esa línea, añadió: “No sólo estamos ampliando la capacidad de respuesta del hospital con mejores servicios de diagnóstico y atención, sino que también estamos invirtiendo en la formación de los futuros profesionales que van a sostener y jerarquizar la salud en nuestra provincia. Integrar asistencia y docencia en un mismo ámbito genera mejores prácticas, más calidad en la atención y mayores oportunidades para nuestros jóvenes. En definitiva, estamos construyendo un sistema de salud más accesible, moderno y preparado para las demandas actuales y futuras de la comunidad”.
El sector destinado a diagnóstico por imágenes y laboratorio tendrá una superficie de 332 metros cuadrados. Estará ubicado de forma estratégica, permitiendo el acceso tanto desde el hospital existente como desde el nuevo sector académico, sin interferir en el funcionamiento de ninguno de los dos ámbitos.
Ese espacio incluirá un área administrativa, laboratorios y salas específicas para tomografía, rayos X, ecografía y mamografía.
En paralelo, el segundo sector contempla la ampliación de la sede de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, con una superficie de 722 metros cuadrados. Allí se desarrollarán actividades académicas en nuevas aulas y espacios destinados al dictado de clases, con el propósito de mejorar las condiciones de cursado y acompañar el incremento de la matrícula.
Una vez concluida la obra, el complejo tendrá capacidad para albergar a 200 estudiantes por turno, integrando en un mismo predio servicios de salud pública y formación profesional.