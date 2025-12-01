General Motors desvinculó otros 90 operarios y ya redujo más del 40% de los empleos en su planta en Alvear
En los últimos días, la empresa General Motors (GM) desvinculó a 90 trabajadores de su planta en Alvear, mediante retiros voluntarios. La fábrica ubicada a unos 14 kilómetros de Rosario contaba a inicios de 2024 con más de 1000 empleados entre efectivos y contratados. En la actualidad, apenas son unos 600.
En todos los casos, se trata de trabajadores con al menos 15 años de antigüedad en la planta. Agregaron que desde hace bastante tiempo la automotriz no toma personal. La plantilla laboral, en menos de dos años, se redujo así alrededor de un 50%.
Sergio Gazzera, el secretario general del Smata Seccional Rosario, dijo que el panorama para el año próximo que lo estiman «igual o peor» en cuanto a actividad y empleo.
En el caso particular de Alvear, la descontinuación de la producción del modelo Cruze a fines de 2023, para dejar solo la Tracker, ya generó una fuerte reducción en el volumen de requerimiento de piezas a los proveedores locales.
La planta está concentrada, desde 2022, en la fabricación de un único modelo, el Chevrolet Tracker. La actividad, con perfil exportador, sufre el impacto de la caída de ventas en su principal destino, Brasil.