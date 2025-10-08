Gastón Alberdi, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, denuncia: “Le dí 11.500 dólares a Karina Milei y no se reflejó en la campaña”
En medio de la fuerte turbulencia política que atraviesa La Libertad Avanza, uno de los fundadores del partido Gastón Alberdi, quien compartió boleta con Javier Milei y Victoria Villarruel en 2021, contó que durante aquella campaña le entregó 11.500 dólares a Karina y afirmó que no vio que el dinero “se reflejara” el armado electoral.
Consultado en radio Splendid acerca de si Karina Milei era la encargada de recaudar para la campaña, respondió: “No, no aparecía ni parecía, recaudaba. A mí me quitó 11.500 dólares”.
“Lo metió adentro de su cartera Gucci y no vi que se reflejara en la campaña. Las cosas no se pagaban solas, según ella. Lo puso en la cartera y se fue. En noviembre de 2021”, apuntó Alberdi.
En ese marco, el exaliado libertario aseguró que en caso de que la Justicia lo cite para confirmar sus dichos “por supuesto” que lo hará. “Adelante, que se animen, que no sean cobardes los jueces y los fiscales”, arremetió.
Ante la repregunta acerca de si todo lo dicho lo declararía en la Justicia, ratificó: “Totalmente. Eso y la semana pasada denuncié a los primos hermanos de Menem sobre el falto de más de 2270 millones de pesos por un convenio que no existe entre PAMI y Andis. No soy cobarde, soy valiente y tengo honestidad”.
Según relató Alberdi, el argentino acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, “Fred” Machado, era uno de los que financiaba a La Libertad Avanza y dijo haberlo conocido en febrero de 2022. “Lo vi unas cinco o seis veces en las oficinas de Ramiro Marra”, puntualizó.
“Se encerraba con José Luis Espert, Luis Rosales, Javier Milei y distintas personas como Lorena Villaverde, la diputada Romina Diez y otros economistas. No sé qué hablaban. A mí me los presentaron como empresarios mineros y aeronáuticos. Yo obviamente coordinaba los grupos de acción política y equipos de gestión en la sala de juntas, al lado de la oficina de Ramiro”, detalló.
En ese marco, Alberdi salió al cruce del legislador porteño: “La persona que dice no conocerme y dice que no estuve en su oficina…me refiero a Ramiro Marra…Saqué fotos que atestiguan todo lo contrario. Me dijo casi llorando, en su oficina, que le habían pedido 2 millones de dólares y que los tuvo que poner para su candidatura a primer legislador por la Ciudad de Buenos Aires porque él no tenia un partido político”.
“A todos les sacaban (dinero). Después de 2021 ya tenían cuotas. Tenían cánones para determinadas candidaturas. cada muñeco costaba un dinero”, sostuvo el exaliado de los hermanos Milei.
Incluso, el ahora opositor a La Libertad Avanza aseguró que Carlos Maslatón debió pagar “alrededor de 20.000 dólares” para formar parte del armado, pero “después se lo tuvieron que regresar”.
“No tengo la memoria exacta de lo que dijo Carlos, pero él puso para el Frente Despertar en 2019 (con José Luis Espert) 10.000 dólares. Se los dio directamente a esta chica diputada nacional (Lilia) Lemoine. Tengo entendido que después se lo tuvieron que regresar. No tengo la memoria tal cual. Eso en el Frente Despertar en 2019, pero Carlos puso alrededor de 20.000 dólares para Milei”, amplió.
En el cierre de la entrevista, dijo estar amenazado por “servicios de inteligencia, trolls, (Fernando) Cerimedo, Lemoine, Gordo Dan y toda esa manga de arrastrados del poder de Javier Milei”.
Y concluyó: “Milei es un mentiroso patológico. Tengo fotografías, videos de él donde me nombra y me dice que soy ‘una perla extraordinaria’, que soy el descendiente del fundador del liberalismo en la argentina”.