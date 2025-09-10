Garrapata bovina: un desafío sanitario y económico para la ganadería entrerriana
La garrapata común del bovino (Rhipicephalus microplus) representa uno de los principales problemas sanitarios en la ganadería argentina, generando pérdidas económicas estimadas en hasta 200 millones de dólares anuales. Su impacto se observa en la reducción de la ganancia de peso, la disminución de la producción de leche y la transmisión de enfermedades como babesiosis y anaplasmosis, conocidas como Tristeza bovina.
En Entre Ríos, la incidencia de esta garrapata varía según las condiciones climáticas y ambientales, registrándose una mayor presencia durante el otoño. Según la FUCOFA, el tratamiento oportuno de un animal representa un costo aproximado de 35 dólares al año, mientras que la omisión del control puede ocasionar pérdidas de hasta 110 dólares por cabeza.
El control integrado —que combina el uso racional de acaricidas, el manejo adecuado de pasturas, la vacunación y el asesoramiento profesional— se posiciona como la estrategia más eficaz. Especialistas del INTA enfatizan: “Detectar a tiempo y trabajar junto a técnicos y veterinarios es fundamental para proteger la salud del rodeo y la rentabilidad de los sistemas ganaderos”.
