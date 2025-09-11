Garrahan: profesionales anunciaron un nuevo paro y advirtieron que a Milei “lo van a vetar en las calles”
c un paro de 24 horas que comenzará el viernes 12 a las 7.00, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica. En ese marco, advirtieron que al presidente Javier Milei “lo van a vetar en las calles”.
Los representantes sindicales confirmaron que este jueves realizarán una asamblea en la que definirán los pasos a seguir. Además, anticiparon una conferencia de prensa para el lunes 15 en el propio hospital.
“Vamos a proponer en la asamblea, entre otras iniciativas, que el lunes 15 convoquemos a una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la Salud Pública y la Universidad. Será consensuada en un Cabildo Abierto de más de 30 organizaciones, para que diputados y senadores traten urgente los vetos”, expresaron los trabajadores de la APyT.
Asimismo, adelantaron que, cuando los vetos presidenciales lleguen al recinto de Diputados, convocarán de manera masiva a la sociedad a movilizarse en las inmediaciones del Congreso y en todas las plazas del país. “El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la Universidad Pública”, remarcaron.
El gremio recordó que todo el personal médico y no médico del Garrahan se sumará al cese de actividades desde el viernes 12 a las 7.00, garantizando únicamente las áreas de internación y guardia. Además, invitaron a la comunidad a participar de la asamblea prevista para mañana a las 13.00.