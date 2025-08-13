Garrahan en pie de lucha: paro total y protesta contra copagos de Unión Personal
Los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron un nuevo paro total de actividades por 24 horas desde las 7 de la mañana, en reclamo de la sanción urgente y aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica con aumento salarial inmediato. Además, se movilizaron desde las 10.30 hacia la sede central de la obra social Unión Personal (Tucumán 949) para exigir el fin de los cobros adicionales implementados desde el 1° de agosto.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna, explicó que esta medida forma parte del plan de lucha que el personal sostiene desde hace semanas. “Venimos de una importante movilización por la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos de presupuesto y salarios. Pero los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado”, señaló.
Asimismo, Lipcovich remarcó: “Milei anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones. Es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya; se van profesionales todas las semanas. El hospital cuenta con recursos para incrementarlo de inmediato”.
El dirigente también cuestionó la política de copagos de Unión Personal: “Desde el 1° de agosto hay cobros extra que obstaculizan el derecho a la salud, desde consultas hasta placas o análisis. Compañeros suspenden prácticas por no poder pagarlas. Andrés Rodríguez firma paritarias al 1% que rebajan el sueldo, y luego nos pasa la factura con el desfinanciamiento de la obra social. Por eso, hoy nos movilizamos también a la sede de Unión Personal”.
Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto, calificó los cobros como “práctica extorsiva” que discrimina entre afiliados y no afiliados a UPCN: “Rodríguez responde a la desafiliación creciente con actos desesperados e ilegales. Nuestro plan de lucha se redobla en defensa del derecho a la salud infantil y de los trabajadores”.
La protesta se suma a las realizadas durante la sesión en Diputados que dio media sanción a la Ley de Emergencia Pediátrica, la cual prevé incrementos presupuestarios y salariales para el hospital pero aún espera tratamiento en el Senado.
Desde la Junta Interna de ATE Garrahan advirtieron que la situación se agrava por la fuga constante de médicos y técnicos, afectando el funcionamiento del centro de salud. Reclaman fin inmediato de los copagos y aumento salarial sin demoras.
En paralelo, ATE Garrahan confirmó su participación en el Plenario Nacional de Sindicatos Combativos del sábado 16 en la Facultad de Ciencias Sociales, junto a movimientos piqueteros y jubilados, bajo consignas contra la “burocracia sindical” y por una nueva dirección del movimiento obrero.