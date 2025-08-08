Garnacho, a un paso del Chelsea: el argentino dejaría el Manchester United tras conflicto con Amorim
Alejandro Garnacho está muy cerca de dejar el Manchester United y sumarse al Chelsea, donde lo esperan Enzo Fernández —su compañero en la Selección Argentina— y el ex-Boca Aarón Anselmino. El extremo hispano-argentino ya tendría cerrado su contrato con el último campeón del Mundial de Clubes y sólo restaría el acuerdo económico entre las instituciones.
Desde el final de la temporada pasada se sabía que el futbolista de 21 años iba a abandonar a los Red Devils debido a su mala relación con el entrenador Rúben Amorim. El técnico portugués lo relegó al banco en gran parte del año y la tensión llegó al máximo tras la final de la Europa League. “Obviamente es duro para todos, después de esta temporada que, la verdad, fue una mierda. Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos… no sé”, dijo Garnacho. Amorim respondió: “Es fácil decirlo ahora. ¿Quién falló una clara oportunidad en el primer tiempo de las semifinales? Garnacho. El fútbol es así”.
La salida del argentino se aceleró luego de que el club conformara una delantera de más de 200 millones de euros, incorporando a Bryan Mbeumo (81 millones), Matheus Cunha (73 millones) y Benjamin Šeško (76,5 millones más 8,5 en variables).
Garnacho ya sabía que debía buscar un nuevo destino. Su deseo de seguir en la Premier League lo llevó a rechazar propuestas del Napoli, de equipos españoles y una oferta millonaria del Al-Nassr de Arabia Saudita, donde hubiera coincidido nuevamente con su ídolo Cristiano Ronaldo.
Las negociaciones con el Chelsea comenzaron hace semanas, pero se enfriaron por la participación de los Blues en el Mundial de Clubes. Ahora, con la renovación ofensiva del United y la venta de Noni Madueke al Arsenal por 48 millones de libras, el cuadro londinense volvió a la carga.
El acuerdo contractual ya está cerrado y sólo falta definir el monto de la transferencia. Medios ingleses aseguran que el United no aceptará menos de 80 millones de euros, tanto por su proyección como para recuperar parte de la inversión realizada este mercado. Todo indica que Garnacho se mudará pronto a Londres.
Los números de Garnacho en el Manchester United
El argentino debutó en el primer equipo en 2022. Desde entonces jugó 144 partidos, anotó 26 goles y dio 22 asistencias. Ganó la Copa de la Liga en 2023 y la FA Cup en 2024, tras vencer 2-1 al Manchester City en la final.