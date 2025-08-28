Gaillard y Rubattino recibieron el apoyo de Cristina Fernández a través de Parrilli
En el Instituto Patria, el senador nacional Oscar Parrilli se reunió con Carolina Gaillard, diputada nacional y candidata a senadora, y con Paola Rubattino, candidata a diputada nacional. El encuentro significó un respaldo directo de Cristina Fernández de Kirchner a la lista de Ahora la Patria (503).
Parrilli afirmó: “Necesitamos representantes con firmeza y coherencia en el Congreso para defender a trabajadores, jubilados y personas con discapacidad frente a un gobierno que los ataca sistemáticamente. No podemos tener otro senador como Kueider que habilite una Ley Bases. Hace falta convicción y coraje para enfrentar las políticas de Milei que tanto daño generan en la sociedad”.
A su turno, Gaillard expresó: “Tuvimos una extensa charla donde compartimos la realidad de nuestra provincia y reafirmamos el respaldo de la militancia entrerriana a Cristina, en medio de la persecución que atraviesa”.