Gabriela Lena impulsa un proyecto de ley por el cual se declara Monumento y Patrimonio Arquitectónico Provincial a la Estancia “La Florida” en Federación
La diputada provincial Gabriela Lena impulsó un proyecto de Ley presentado por el senador Rubén Dal Molín, para declarar Monumento y Patrimonio Arquitectónico Provincial a la Estancia “La Florida”, ubicada en el departamento Federación, en reconocimiento a su valor histórico, arquitectónico y cultural.
La iniciativa propone avanzar sobre un proyecto con media sanción del Senado y establece que el Estado provincial deberá garantizar la protección, conservación y mantenimiento del predio, además de promover su difusión, investigación y valorización como patrimonio histórico y arquitectónico. El objetivo es fomentar su conocimiento a nivel educativo, cultural y turístico.
“Construida en 1876 por el inmigrante italiano Silvestre Ravena, esta edificación de estilo colonial ha sido testigo de transformaciones significativas en la región, desde la llegada de los inmigrantes italianos en 1935 hasta su actual estado de conservación. La estancia impacta y destaca no solo por su valor arquitectónico, sino también por su contribución al desarrollo de la comunidad local”, expresó Lena en los fundamentos.
La legisladora destacó que en sus primeros años la estancia funcionó como centro de actividades sociales y culturales, albergando la primera escuela de la zona y siendo un punto de encuentro para los habitantes de la región. “Su entorno natural y su arquitectura única la convierten en un atractivo para el turismo cultural y educativo, ofreciendo una ventana al pasado y una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de la sociedad entrerriana”, añadió.
Lena advirtió que “a pesar de su importancia, la Estancia La Florida enfrenta desafíos de conservación y puesta en valor. La falta de protección legal y los riesgos de deterioro amenazan su integridad. Por ello, es fundamental que el Estado provincial asuma un rol activo en su preservación”.
“Declararla como Monumento Histórico y Patrimonio Arquitectónico Provincial no solo es un acto de justicia histórica, sino también una inversión en el futuro cultural de Entre Ríos. Esta medida permitirá implementar políticas públicas orientadas a su conservación, difusión y aprovechamiento como recurso educativo y turístico, fortaleciendo la identidad regional y promoviendo el desarrollo local sostenible”, subrayó la diputada.
Lena recordó que el proyecto fue presentado originalmente por el senador Rubén Dal Molín en la Cámara de Senadores, donde obtuvo media sanción, y ahora busca su tratamiento y aprobación en la Cámara de Diputados.