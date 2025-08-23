Gabriel Boric elogió a Axel Kicillof por haber identificado a los agresores de los hinchas chilenos
El presidente chileno Gabriel Boric reveló que en las últimas horas habló con Axel Kicillof, y que el gobernador bonaerense le aseguró que los identificados por los gravísimos incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana serán imputados por intento de homicidio.
En este sentido, el mandatario trasandino afirmó en su perfil de la red social X (ex Twitter): “Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio”.
Y agregó: “Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”.
El violento enfrentamiento entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en el partido del miércoles a la noche ha provocado roces diplomáticos entre la administración de Gabriel Boric y el Gobierno de Javier Milei.
La sintonía entre Boric y Kicillof quedó clara el jueves cuando el gobernador bonaerense recibió al ministro Elizalde y al embajador Viera Gallo para intercambiar información acerca de los hechos ocurridos en cancha de Independiente.
En la reunión se habló de la situación de los más de 100 hinchas chilenos detenidos por los incidentes -ya todos quedaron en libertad el viernes- y sobre la salud de los que permanecían internados en hospitales de la provincia por las heridas sufridas durante los enfrentamientos entre ambas hinchadas.
“Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad”, escribió Kicillof ese jueves tras la reunión en un mensaje que publicó en su cuenta de X.