Gabinete provincial: Urquiza, rutas y salud mental en la agenda de Frigerio
En la reunión de este miércoles entre el gobernador Rogelio Frigerio, los presidentes de las Cámaras Alta y Baja de la Legislatura y los ministros del gabinete, se abordaron temas vinculados a la figura del general Justo José de Urquiza, junto con avances en la agenda de la red vial provincial y del área de salud mental.
El encuentro semanal tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná. Allí, los presentes analizaron la conmemoración de la Batalla de Caseros, destacando el aporte de Entre Ríos a la organización nacional y el compromiso de defender y difundir ese legado histórico, tal como lo señaló el mandatario en el acto del día anterior.
“Hicimos un balance del acto de conmemoración de la batalla de Caseros, que fue una jornada muy provechosa, que reivindica la figura del general Justo José de Urquiza”, indicó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quien ofició de vocero tras la reunión.
El funcionario explicó que también se repasó el plan de refacciones y reparaciones de la red vial provincial, ante el deterioro que presentan distintos tramos. En ese sentido, señaló que se analizó la implementación de controles de pesaje más estrictos en las rutas, debido a la circulación de camiones con sobrepeso. “Hay vehículos que transitan con cargas por encima de lo permitido y eso impacta directamente en el estado de las rutas, cuyo mantenimiento implica un gran esfuerzo para la provincia”, sostuvo.
Por último, Blanzaco mencionó uno de los ejes que más preocupa a la gestión: el alto índice de suicidios en Entre Ríos. “Es un tema que venimos abordando desde la Dirección General de Salud Mental desde el año pasado, en trabajo conjunto con la Legislatura, el Ministerio de Desarrollo y el Consejo General de Educación”, detalló.
En ese marco, explicó que se evaluaron los planes de promoción y prevención que se implementarán a lo largo del año con el objetivo de reducir esta problemática, y recordó la disponibilidad de la línea gratuita 135 para asistencia en situaciones de crisis.