Furor en España por la selección argentina: más de 20 mil fanáticos presenciaron el entrenamiento antes de partir hacia África
La presencia de la selección argentina en el estadio Martínez Valero de Elche generó una respuesta masiva entre los fanáticos, que agotaron en pocas horas las 20 mil invitaciones gratuitas ofrecidas por el club español para presenciar el entrenamiento abierto del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Esta sesión matutina formó parte de la preparación del conjunto campeón del mundo antes de su próximo compromiso internacional frente a Angola.
La escala en la provincia de Alicante representó la última oportunidad para que la Albiceleste realice una sesión de entrenamiento antes de emprender el viaje hacia Luanda, donde disputará el amistoso ante Angola.
En coordinación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diseñó un sistema escalonado para la distribución de las entradas: los abonados del Elche CF tuvieron prioridad para retirar hasta cuatro localidades por persona hasta la mañana del miércoles, mientras que a partir de las 10 (España), el público general pudo acceder a las invitaciones a través de la web oficial de la institución anfitriona.
La demanda superó todas las previsiones, dejando al estadio cerca de su máxima capacidad y evidenciando el entusiasmo por ver de cerca a la selección liderada por Lionel Messi.
Tras el almuerzo, el equipo se embarcó rumbo a Luanda, capital de Angola. Ya en destino, a las 22 horas (local), Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa. El encuentro amistoso entre Angola y Argentina está programado para este viernes a las 17 (hora de Angola) en el estadio 11 de noviembre de Luanda (comenzará a las 13 de Argentina). Esta será la última presentación del elenco nacional hasta 2026.
La formación de la selección para enfrentar a Angola sería con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Vale mencionar que Dibu Martínez no fue citado para esta ocasión y que la alternativa es Walter Benítez (además, viajó como sparring el arquero de 18 años que juega en San Lorenzo Demián Talavera).