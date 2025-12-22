Furioso por las cifras de turismo extranjero: Scioli cortó el financiamiento al Indec y lanzará un índice propio
La Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, resolvió interrumpir el financiamiento al Indec por desacuerdos con la medición del turismo extranjero en la Argentina y anunció que impulsará un indicador propio. El conflicto se da en un contexto de fuerte caída del turismo receptivo, que este año alcanzó el 22%, mientras que 2025 podría cerrar con un déficit turístico récord.
El eje del enfrentamiento es la Encuesta de Turismo Internacional, que mide, entre otros aspectos, el gasto en divisas de los visitantes extranjeros. En el área que conduce Scioli sostienen que los datos están distorsionados y no reflejan el consumo real del turismo que ingresa al país.
Desde comienzos de año, Turismo mantuvo gestiones con el Indec y el Banco Central para modificar la forma de presentación de los datos. El sector turístico es uno de los que peor desempeño muestra en 2025, con proyecciones que anticipan una salida neta de dólares de hasta US$ 9.000 millones.
Según fuentes cercanas a Scioli, el Banco Central fue más permeable a los reclamos y comenzó a desagregar en sus informes los gastos en dólares correspondientes a argentinos en el exterior, diferenciándolos de compras con tarjeta, importaciones o courier. Esa segmentación, afirman, reduce parcialmente la brecha deficitaria.
La relación con el Indec, en cambio, fue más tensa. El organismo que conduce Marco Lavagna, en funciones desde diciembre de 2019 y ratificado tras la asunción de Javier Milei, defendió la metodología aplicada. Lavagna, referente del Frente Renovador y con vínculo político con Sergio Massa, ocupó además cargos en el Ministerio de Economía durante la gestión anterior.
Desde Turismo reclamaron una mayor apertura de los datos sobre el gasto de extranjeros, al considerar que el promedio diario está influido por visitas familiares o de países limítrofes, con un perfil de consumo menor al de turistas que demandan hotelería y gastronomía.
El último informe del Indec, con datos a octubre, indicó que el gasto promedio diario de los turistas fue de 88 dólares. Los brasileños registraron US$ 108, los estadounidenses US$ 96 y los europeos US$ 75.
En el organismo estadístico defendieron la medición por ajustarse a estándares internacionales y recordaron que, a pedido de Turismo, el indicador pasó de trimestral a mensual para brindar mayor detalle.
El conflicto se hizo público el viernes pasado, cuando el Indec informó que, al no renovarse el convenio de financiamiento, la Secretaría de Turismo dejará de aportar fondos desde enero de 2026 para los informes de ocupación hotelera y turismo internacional.
“Luego de dos décadas de trabajo conjunto, y ante la falta de renovación del convenio, se producirán cambios en la difusión y periodicidad de la información”, señalaron desde el organismo.
Lavagna aseguró que los indicadores no se interrumpirán y que ya inició consultas con gobernadores para sostener la producción de datos con apoyo provincial. El financiamiento que Turismo dejará de aportar —estimado en $600 millones— se destinaba, entre otros rubros, al pago de encuestadores en aeropuertos y pasos fronterizos.
Desde la cartera que conduce Scioli indicaron que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue informado del cuestionamiento y que empresarios del sector turístico y hotelero participaron de reuniones en respaldo al planteo oficial. En el Gobierno, no obstante, algunas voces deslizan que el reclamo responde a intereses de hoteleros de alta gama.
Los datos oficiales confirman la retracción del turismo receptivo: entre enero y octubre, la llegada de visitantes extranjeros cayó 22%. En paralelo, el gasto de argentinos en el exterior podría alcanzar los US$ 13.000 millones en el año, con un déficit de hasta US$ 9.000 millones, según estimaciones de la Fundación Mediterránea.
Frente a este escenario, la Secretaría de Turismo avanzará con un indicador alternativo, que utilizará información del Banco Central, Migraciones y el Observatorio de la Cámara Argentina de Turismo. En el área confían en publicar una primera versión en enero.