Funcionarios del Gobierno de Entre Ríos destacaron la participación de la provincia en Expoagro
El Gobierno de Entre Ríos manifestó su satisfacción por la activa participación de la provincia en la Expoagro edición YPF Agro, que se lleva a cabo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Funcionarios provinciales acompañaron a empresas y productores entrerrianos, resaltando el potencial productivo y tecnológico del sector agroindustrial.
En este contexto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó la participación de 30 empresas entrerrianas en la exposición y enfatizó el avance tecnológico observado en el sector. En este sentido, recordó que Entre Ríos fue la primera provincia en regular el uso de drones en la agricultura y mencionó iniciativas como el laboratorio para investigar la chicharrita del maíz presentado durante la muestra.
Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, subrayó la relevancia del sector agropecuario para la provincia y manifestó que “es el motor de la economía provincial”. “Uno llega acá y se vuelve absolutamente entusiasmado al ver el potencial del sector y la decisión tomada por el gobernador Rogelio Frigerio y por el gobierno provincial desde diciembre de 2023, que es acompañar al sector privado para que crezca”, sostuvo.
Boleas recordó que dicho acompañamiento se ha materializado a través de políticas de ordenamiento fiscal y un manejo responsable de las cuentas públicas. En este sentido, mencionó la reducción de la presión tributaria como una de las medidas impulsadas por la gestión actual desde diciembre de 2023 para favorecer el crecimiento de la actividad productiva.
Asimismo, Boleas enfatizó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, citando como ejemplo la implementación de MiradorTec, donde ya se han instalado empresas vinculadas a la tecnología aplicada a la producción. “Ese va a seguir siendo nuestro camino”, aseguró.
El presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti, advirtió sobre la posibilidad de que la Unión Europea imponga barreras paraarancelarias que dificulten la exportación de biocombustibles argentinos, lo que podría afectar las cadenas productivas de la Región Centro. En este sentido, valoró el trabajo conjunto entre representantes políticos, entidades del sector y cámaras empresariales para visibilizar esta situación.
Benedetti también resaltó el potencial agroindustrial de Entre Ríos y subrayó las medidas que impulsa el gobierno provincial para mejorar la competitividad, entre ellas el ordenamiento de los costos energéticos y diversas herramientas de incentivo a la inversión.
Finalmente, la directora de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, destacó los esfuerzos del gobierno provincial para acompañar a las pymes con capacitaciones y herramientas de financiamiento. Además, valoró la firma de un acuerdo mediante el cual la provincia bonificará tres puntos de tasa para créditos otorgados por el Banco Nación a productores entrerrianos, con el objetivo de fortalecer la inversión y el desarrollo productivo.