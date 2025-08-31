Fuerza Entre Ríos reunió a mujeres entrerrianas en Concepción del Uruguay para debatir una agenda legislativa
El frente Fuerza Entre Ríos llevó adelante este sábado en Concepción del Uruguay una jornada de mujeres encabezada por las candidatas a legisladoras nacionales Marianela Marclay, Adriana Meza Torres y Fabiana Leiva, con el objetivo de diseñar propuestas y una agenda legislativa con perspectiva de género.
El encuentro reunió a docentes, trabajadoras sociales, sindicalistas, referentes comunitarias y sociales de toda la provincia, quienes debatieron sobre la situación de las mujeres en el actual contexto de crisis económica y los desafíos en materia de derechos.
La candidata a diputada nacional y actual secretaria de Desarrollo Social del municipio, Marianela Marclay, destacó el valor de la iniciativa: “Acá hay mujeres que todos los días, desde su lugar de trabajo o en el barrio, hacen la diferencia para sacar esta ciudad adelante. Tenemos responsabilidades sociales y siempre estamos mirando al otro”.
Por su parte, Adriana Meza Torres, candidata a senadora nacional e intendenta de Los Conquistadores, afirmó: “Gobernar en tiempos de Milei es lo más difícil que me ha tocado desde que asumí en 2019: un gobierno nacional que aplica un ajuste feroz y cruel, y un gobierno provincial que acompaña ese ajuste, retirándose de los territorios y desfinanciando a los municipios”.
A pesar de ese escenario, sostuvo que los intendentes peronistas siguen trabajando para proteger a los vecinos sin perder eficiencia en la gestión de recursos. Subrayó además que estos espacios de escucha activa son claves para construir una agenda común: “Las mujeres tenemos una fortaleza extra para afrontar las crisis, por eso es importante acompañarnos y motorizar el partido desde esa fuerza”.
En tanto, la candidata a diputada nacional Fabiana Leiva señaló: “Tenemos gente valiosa que conoce el territorio, que tiene sensibilidad y empatía, algo que no se ve en el gobierno nacional, que castiga a los más débiles: los adultos mayores, las personas con discapacidad, los médicos, los cuidadores y las mujeres”. Y agregó: “Es el momento de decir basta al país de la motosierra. Los derechos de las mujeres los conquistamos nosotras, pero los defendemos entre todos”.
El acto contó con la presencia de los candidatos nacionales Adán Bahl y Guillermo Michel, además del intendente José Eduardo Lauritto, el senador provincial Martín Oliva y el diputado provincial Yari Seyler.