Fuerza Entre Ríos reunió a mujeres en Gualeguaychú para debatir agenda legislativa y problemáticas sociales
En Gualeguaychú, el frente Fuerza Entre Ríos llevó adelante el tercer encuentro de mujeres entrerrianas, encabezado por las candidatas a legisladoras nacionales Adriana Meza Torres, Marianela Marclay, Fabiana Leiva y Belén Biré. La jornada se centró en el análisis de las principales problemáticas que atraviesan las mujeres y en la construcción de una agenda legislativa con perspectiva de género. También participó la diputada provincial Lorena Arrozogaray.
La candidata a diputada nacional Belén Biré planteó que las mujeres y las familias enfrentan graves dificultades para administrar la economía del hogar, advirtiendo sobre el impacto del endeudamiento: “Tenemos la problemática de mujeres trabajadoras que cobran su salario y a los dos o tres días ya no tienen más dinero para lo que resta del mes”.
Respecto a la violencia de género, Biré sostuvo que “estamos ante un Estado absolutamente retirado del cuidado de las personas con el desfinanciamiento de programas y desde un lugar discursivo que pareciera cada día se redobla en términos de violencia. Y esa violencia que se transmite desde el gobierno nacional luego se traspola a la sociedad”.
Por su parte, Adriana Meza Torres, actual intendenta de Los Conquistadores y candidata a senadora nacional, describió las dificultades que atraviesan mujeres que “no alcanzan a fin de mes, o se quedaron en la calle porque no pueden pagar el alquiler”. En ese marco, destacó la construcción de viviendas sociales para familias sin acceso al crédito o al IAPV.
La candidata Fabiana Leiva alertó sobre el cierre de comedores y la falta de asistencia alimentaria en varios municipios: “Eso no es más que pobreza y desnutrición. Duele y mucho”. También cuestionó la interrupción de políticas sanitarias como el plan Sumar, la entrega de leche en los primeros dos años y los programas de salud sexual y reproductiva, que según remarcó ya no llegan a mujeres vulnerables.
A su turno, Marianela Marclay se refirió al endeudamiento familiar: “Las familias compran la comida con tarjeta de crédito, después van al banco y sacan un crédito o van al prestamista. Vamos a tener que ver cómo las ayudamos”.
Los candidatos Guillermo Michel y Adán Bahl acompañaron el encuentro y resaltaron que este tipo de espacios son fundamentales para visibilizar quiénes terminan pagando el ajuste: mujeres, personas con discapacidad, jubilados y la educación pública, al tiempo que llamaron a construir propuestas para revertir la desigualdad social.