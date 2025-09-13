Fuerza Entre Ríos reunió a mujeres en Concordia para construir una agenda con perspectiva de género
Fuerza Entre Ríos llevó adelante en Concordia su cuarto encuentro de mujeres, una actividad que forma parte de los conversatorios que el frente peronista desarrolla en toda la provincia. El objetivo es intercambiar miradas sobre problemáticas que atraviesan a las mujeres entrerrianas y avanzar en la construcción de una agenda legislativa con perspectiva de género.
La jornada fue encabezada por las candidatas a legisladoras nacionales Fabiana Leiva, Adriana Meza Torres y Marianela Marclay, con la participación de Mireya López Berni, Leticia Poncinibbio, Carolina Amiano, Claudia Villalba, Cielo Petit, Blanca Bou y Marcela Sbresso.
La candidata a diputada nacional Fabiana Leiva celebró la posibilidad de recibir a sus compañeras en su ciudad y agradeció “el acompañamiento y la generosidad de las compañeras, que desde cada uno de sus lugares de trabajo y de lucha brindan apoyo y afecto”. Además, destacó “la valentía, altura y seriedad para dar las discusiones en un momento difícil” y valoró la jornada como un espacio de escucha y esperanza en un futuro mejor.
Por su parte, Marianela Marclay se refirió a la situación actual de las mujeres, señalando que “ahora no encuentran cierta referencia porque no está el Ministerio de Mujeres y se han caído los programas”. Planteó la necesidad de “mirar dónde está la urgencia” y remarcó que la economía golpea diariamente, en especial a quienes son jefas de hogar y sostienen tareas de cuidado. También resaltó el rol de la juventud feminista y el valor de este espacio de diálogo que se replica en distintas ciudades.
En tanto, la candidata a senadora nacional Adriana Meza Torres manifestó que “cada encuentro es más movilizador y se está encendiendo un motor muy importante que son las mujeres peronistas trabajando”.
El encuentro contó con la presencia de los candidatos a legisladores nacionales Adán Bahl, Guillermo Michel, Andrés Sabella y Daniel Cedro, junto al intendente de Federación, Ricardo Bravo.