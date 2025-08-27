Fuerza Entre Ríos recibió el respaldo del peronismo en el Congreso Nacional
Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Marianela Marclay y Fabiana Leiva, mantuvieron reuniones con la senadora nacional Juliana Di Tullio, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, y la senadora provincial y candidata a diputada nacional, Teresa García.
Los encuentros fueron impulsados por la diputada Blanca Osuna, con el objetivo de articular futuras agendas de trabajo en el Congreso Nacional.
Michel resaltó el “apoyo a Fuerza Entre Ríos de todos los sectores del peronismo del Congreso Nacional” y afirmó: “No hay dudas de que la propuesta electoral que se está llevando adelante incluye a toda la ciudadanía: al trabajador, al jubilado, al docente, al industrial, al comerciante y a todos aquellos que la están pasando mal con este gobierno nacional que encabeza Milei y al que Rogelio Frigerio apoya desde el día uno y se lo ve convencido de seguir haciéndolo”.
Por su parte, Bahl valoró “la posibilidad de intercambiar perspectivas con legisladores nacionales que vienen trabajando intensamente para poner un freno a las políticas de ajuste del gobierno nacional”, y subrayó la importancia de “acercar temas y propuestas que venimos generando con todos los integrantes de nuestra lista para defender la producción, el trabajo y los intereses de nuestra provincia”.
Finalmente, Marclay destacó que en la reunión se trató una agenda parlamentaria con temas urgentes, entre los que mencionó jubilaciones y la emergencia en discapacidad.