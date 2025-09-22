Fuerza Entre Ríos realizó un encuentro provincial de juventudes en Crespo
El frente peronista Fuerza Entre Ríos llevó a cabo este sábado un encuentro provincial de juventudes en Crespo, con la participación de jóvenes de toda la provincia y el objetivo de dialogar, debatir y pensar una Entre Ríos más justa e inclusiva. Participaron los candidatos a legisladores nacionales Adán Bahl, Guillermo Michel, Rodrigo Minguillón, Marianela Marclay, Andrés Sabella y Fabiana Leiva.
“El gobierno quiere convencernos de que los jóvenes solamente pueden optar entre una pobreza o una precarización laboral: hoy seis de cada 10 jóvenes trabajan en negro, pedalean todo el día detrás de una app o están encadenados a una precarización laboral. Y a eso le quieren decir que es libertad; eso es explotación”, expresó Bahl.
“Libertad es tener trabajo digno, que el sueldo te alcance, que tengas transporte accesible, que tengamos un ambiente cuidado y que todos podamos salir adelante de una manera en la que el esfuerzo y el mérito se tengan en cuenta, pero ningún argentino se quede atrás”, sostuvo.
En esa línea, Bahl destacó que el encuentro permite “descargar la bronca y transformarla en propuestas, sugerencias y una agenda política para que llevemos al Congreso”.
Por su parte, Michel señaló que el “deterioro de la salud y de la educación; la falta de empleo y el miedo a perderlo los que lo tienen; el alquiler impagable que hace que muchos chicos hayan tenido que volver a vivir con los padres, son algunas de las problemáticas y preocupaciones que atraviesan a nuestros jóvenes”. En ese sentido, remarcó la necesidad de “escucharlos y trabajar para generar condiciones que les permitan vivir, desarrollarse y disfrutar de nuestra provincia”.
Rodrigo Minguillón manifestó: “Es una alegría muy grande ver cómo nuestros jóvenes se involucran en temáticas que todos los días nos convocan para trabajar en política. La idea es que nos cuenten las propuestas y los temas que les interesan y nos llevemos lo que piensan para hacer de caja de resonancia de las inquietudes de nuestra juventud**”.