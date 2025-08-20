Fuerza Entre Ríos realizará un conversatorio sobre problemáticas que atraviesan a las mujeres entrerrianas
Las candidatas a legisladoras nacionales por Fuerza Entre Ríos, Adriana Meza, Marianela Marclay y Fabiana Leiva, encabezarán un encuentro abierto para debatir sobre distintas temáticas que impactan en la vida de las mujeres entrerrianas.
La actividad se desarrollará este sábado 23 de agosto, desde las 10 horas, en el camping de Atsa, ubicado en Don Bosco 2906 de Paraná.
Los ejes del conversatorio girarán en torno a familia y sistema de cuidados, salud y violencia contra las mujeres, además de economía y desigualdad de género, con la participación de candidatos y candidatas del frente político.Las candidatas a legisladoras nacionales por Fuerza Entre Ríos, Adriana Meza, Marianela Marclay y Fabiana