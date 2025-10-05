Maran Suites & Towers

Fuerza Entre Ríos llevó su propuesta al departamento Uruguay con una intensa agenda territorial

Redacción | 05/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Los candidatos de Fuerza Entre Ríos recorrieron este sábado diversas localidades del departamento Uruguay, donde mantuvieron encuentros con vecinos, comerciantes, empresarios y referentes sociales. Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza y Marianela Marclay estuvieron en Santa Anita, Villa Mantero, Rocamora y Basavilbaso, acompañados por los intendentes José Eduardo Lauritto (Concepción del Uruguay) y Juan Amavet (Santa Anita).

Los candidatos a senadores nacionales, Adán Bahl y Adriana Meza, y a diputados nacionales, Guillermo Michel y Marianela Marclay, iniciaron la jornada en Santa Anita, donde dialogaron con trabajadores y comerciantes afectados por la caída del consumo y el aumento de los costos impositivos y energéticos.

El intendente Juan Amavet valoró la visita: “Que recorran y hablen con los comercios es realmente muy importante, porque estamos en tiempos en los que los pueblos pequeños hemos sido olvidados. No se entiende el entramado productivo que tenemos y la importancia de invertir para el desarrollo, que es la salida para nosotros”.

En Villa Mantero, los candidatos recorrieron la empresa familiar Moligrano S.A., dedicada a la producción de arroz, harina de maíz y legumbres libres de gluten, con más de 75 años de trayectoria. Los empresarios Claudio y Carlos Alberto Loise expresaron su preocupación por la baja en las ventas y el fuerte incremento en la tarifa eléctrica, que pasó de 2 o 3 millones a 12 millones de pesos. “Es lindo que vengan a visitarnos en estos momentos difíciles. Que se acerquen es muy bueno; es una inyección y dan ganas de seguir”, expresaron.

Más tarde, los candidatos visitaron el Centro Deportivo Mantero, se reunieron con referentes comunales en Rocamora, y en Basavilbaso visitaron el cuerpo de Bomberos y el Centro de Jubilados.

Allí, Mónica Metzler, presidenta de la entidad, destacó: “Fue una reunión muy cálida y cordial. Es importante que los candidatos se acuerden de estos lugares y nos vengan a visitar”. Por su parte, Sara Bochio agregó: “Nos sacamos muchas dudas y planteamos nuestras inquietudes. Tengo mucha fe en que nos van a defender y van a luchar por nuestros derechos”.

Los candidatos finalizaron la jornada en la sede del Partido Justicialista, donde compartieron una reunión con la militancia local.

Sumar, escuchar y organizarnos, de eso se trata la construcción que estamos llevando adelante”, afirmó Adán Bahl.

En tanto, Guillermo Michel subrayó: “Apostamos a una campaña territorial, pueblo por pueblo, barrio por barrio, casa por casa, para llevar nuestra propuesta a cada entrerriano”.

