Fuerza Entre Ríos llevó su propuesta al departamento Uruguay con una intensa agenda territorial
Los candidatos de Fuerza Entre Ríos recorrieron este sábado diversas localidades del departamento Uruguay, donde mantuvieron encuentros con vecinos, comerciantes, empresarios y referentes sociales. Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza y Marianela Marclay estuvieron en Santa Anita, Villa Mantero, Rocamora y Basavilbaso, acompañados por los intendentes José Eduardo Lauritto (Concepción del Uruguay) y Juan Amavet (Santa Anita).
Los candidatos a senadores nacionales, Adán Bahl y Adriana Meza, y a diputados nacionales, Guillermo Michel y Marianela Marclay, iniciaron la jornada en Santa Anita, donde dialogaron con trabajadores y comerciantes afectados por la caída del consumo y el aumento de los costos impositivos y energéticos.
El intendente Juan Amavet valoró la visita: “Que recorran y hablen con los comercios es realmente muy importante, porque estamos en tiempos en los que los pueblos pequeños hemos sido olvidados. No se entiende el entramado productivo que tenemos y la importancia de invertir para el desarrollo, que es la salida para nosotros”.
En Villa Mantero, los candidatos recorrieron la empresa familiar Moligrano S.A., dedicada a la producción de arroz, harina de maíz y legumbres libres de gluten, con más de 75 años de trayectoria. Los empresarios Claudio y Carlos Alberto Loise expresaron su preocupación por la baja en las ventas y el fuerte incremento en la tarifa eléctrica, que pasó de 2 o 3 millones a 12 millones de pesos. “Es lindo que vengan a visitarnos en estos momentos difíciles. Que se acerquen es muy bueno; es una inyección y dan ganas de seguir”, expresaron.
Más tarde, los candidatos visitaron el Centro Deportivo Mantero, se reunieron con referentes comunales en Rocamora, y en Basavilbaso visitaron el cuerpo de Bomberos y el Centro de Jubilados.
Allí, Mónica Metzler, presidenta de la entidad, destacó: “Fue una reunión muy cálida y cordial. Es importante que los candidatos se acuerden de estos lugares y nos vengan a visitar”. Por su parte, Sara Bochio agregó: “Nos sacamos muchas dudas y planteamos nuestras inquietudes. Tengo mucha fe en que nos van a defender y van a luchar por nuestros derechos”.
Los candidatos finalizaron la jornada en la sede del Partido Justicialista, donde compartieron una reunión con la militancia local.
“Sumar, escuchar y organizarnos, de eso se trata la construcción que estamos llevando adelante”, afirmó Adán Bahl.
En tanto, Guillermo Michel subrayó: “Apostamos a una campaña territorial, pueblo por pueblo, barrio por barrio, casa por casa, para llevar nuestra propuesta a cada entrerriano”.