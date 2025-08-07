“Fuerza Entre Ríos” es el nombre del frente electoral del peronismo entrerriano
El peronismo entrerriano presentó su frente electoral de cara a las elecciones legislativas nacionales bajo el nombre “Fuerza Entre Ríos”, con los precandidatos Adán Bahl y Guillermo Michel a la cabeza.
La inscripción del frente fue formalizada el miércoles ante la justicia electoral, mientras que este jueves se rubricó el documento programático que contiene los principales lineamientos de la propuesta.
Con el lema “La unidad es la fuerza para defender a los entrerrianos”, el nuevo espacio busca representar a un conjunto de partidos políticos que confluyen en el peronismo provincial. A través de un documento, expresaron los ejes que “Fuerza Entre Ríos” sostendrá como mensaje de campaña, con foco en la defensa de los intereses provinciales y la unidad como estrategia política central.