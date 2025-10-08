Fuerza Entre Ríos destacó en Gualeguaychú el rol del cooperativismo para el desarrollo económico y social
Los candidatos Guillermo Michel, Adán Bahl, Andrés Sabella y Belén Biré de Fuerza Entre Ríos mantuvieron un encuentro con representantes del sector cooperativo de Gualeguaychú, junto al exintendente Martín Piaggio y los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray, para analizar la situación económica actual y los desafíos de las entidades productivas.
Durante la reunión, los dirigentes resaltaron la importancia de fortalecer la producción local y los valores del cooperativismo, especialmente en el contexto económico y social actual.
El candidato a senador nacional, Adán Bahl, subrayó “la necesidad de recuperar un modelo de desarrollo productivo que contemple a los trabajadores y a los sectores que impulsan la economía local”. Y agregó: “No es posible que el país salga adelante solo con recorte; ningún país se desarrolla únicamente ajustando. Se sale adelante con crecimiento económico y generando trabajo”.
Por su parte, Guillermo Michel, candidato a diputado nacional, enfatizó la trascendencia de las próximas elecciones: “Esta elección es fundamental para ponerle un freno a Milei. Si continúa este modelo económico, lo que nos espera es la desaparición de la clase media”.
En esa línea, Michel remarcó que “para nuestro espacio político es prioridad defender la producción nacional y proteger a los sectores que hoy están siendo duramente golpeados por las políticas de ajuste”.
El exintendente Martín Piaggio añadió que la disputa actual “no es solo por un modelo económico, sino también por un esquema de valores: la solidaridad, la empatía y el acompañamiento al otro, que son los valores de nuestro movimiento y de nuestra identidad, y que este gobierno constantemente denosta”.
El encuentro concluyó con el compromiso de seguir fortaleciendo el vínculo con el sector cooperativo, entendiendo que su rol es clave para el desarrollo económico y social de la región.