Fuerza Entre Ríos denunció a Frigerio y a Milei por violar la veda electoral
Fuerza Entre Ríos presentó una denuncia judicial contra el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente Javier Milei por presunta violación de la veda electoral, al considerar que realizaron anuncios oficiales durante el período de restricción establecido por el Código Electoral Nacional.
Los apoderados legales del espacio realizaron la presentación formal ante la Justicia, señalando que los anuncios vinculados a la Hidrovía Paraná-Paraguay, efectuados por el mandatario entrerriano el sábado 4 de octubre, vulneran el artículo 64 quáter de la Ley 19.945, que prohíbe el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo durante los 25 días previos a las elecciones, así como todo acto de gobierno que pueda inducir al voto.
En su escrito, los representantes de Fuerza Entre Ríos destacaron que, en los sitios web oficiales del Gobierno Nacional, se publicó que “el Presidente Javier Milei y el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunciaron que la Hidrovía incorporará en su traza a Entre Ríos mediante el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú, lo cual permitirá que el sector privado desarrolle puertos nuevos en la zona”.
Al respecto, el candidato a diputado nacional Guillermo Michel sostuvo: “Resulta llamativo que solo nuestro espacio político se haya expresado y actuado frente a esta violación de la normativa. Ninguno de los otros espacios que dicen ser opositores al oficialismo se refirió a las irregularidades cometidas por el gobernador”.
Y agregó: “Da la impresión de que existen compromisos asumidos que hacen imposible confrontar a aparentes opositores con Frigerio, el máximo referente de La Libertad Avanza en Entre Ríos. Atacan a los candidatos del peronismo, pero de Frigerio no dicen nada”.