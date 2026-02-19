Fuerte temporal deja a Paraná bajo agua: calles anegadas, viviendas inundadas y búsqueda de desaparecidos
Un intenso diluvio que comenzó en la madrugada y se extendió durante gran parte del jueves generó graves anegamientos en las calles y el ingreso de agua en múltiples viviendas de la capital entrerriana, complicando el tránsito y poniendo en alerta a vecinos y autoridades.
Las imágenes y videos que circularon a lo largo del día muestran barrios enteros con calles cubiertas por acumulación de agua, dificultando la circulación de vehículos y peatones. En distintos puntos de Paraná, el agua llegó a ingresar a viviendas, obligando a familias a recurrir a soluciones provisionales para proteger sus bienes.
Vecinos afectados y reclamos
En zonas como la calle 1745, cercana al barrio Santa Lucía, los vecinos vivieron momentos de gran angustia. Rosario, una vecina que perdió parte de sus pertenencias, señaló que “el arroyo se desbordó y perdí todo lo que tengo”, y reclamó acciones concretas por parte de las autoridades para evitar que estos desbordes vuelvan a ocurrir.
Los sectores más perjudicados por el temporal también mostraron imágenes de casas con agua en su interior y autos parcialmente sumergidos, con muchos vecinos exigiendo respuestas que permitan reforzar sistemas de desagüe y evitar futuros eventos similares.
Operativos de emergencia y búsqueda de desaparecidos
La intensidad de la lluvia provocó un episodio dramático en la zona de calle Blas Parera y Brown, a la vera del arroyo Las Viejas, donde una vivienda fue arrastrada por la corriente de agua. Las autoridades rescataron con vida a un hombre, mientras que continúa la búsqueda de su pareja y una hija aún desaparecidas, en medio de un amplio operativo de bomberos, personal policial y equipos de emergencia.
La situación obligó a distintos organismos de respuesta a trabajar durante horas para asistir a familias afectadas, restablecer la normalidad en los sectores más complicados y relevar daños.
Respuesta municipal y estado del tiempo
En los días previos, el Servicio Meteorológico Nacional había mantenido activo un alerta por tormentas fuertes para la provincia de Entre Ríos, con probabilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, fuertes ráfagas y actividad eléctrica.
Durante la jornada, diversas dependencias municipales y de Defensa Civil estuvieron en contacto con vecinos, recepcionando llamados de emergencia y coordinando asistencias. La falta de infraestructura suficiente para el desagüe en varios barrios fue señalada por quienes sufrieron las mayores consecuencias del temporal.
Mientras se evalúan los daños y continúa el operativo de búsqueda, los vecinos de Paraná quedaron a la espera de medidas que permitan mitigar el impacto de futuras lluvias intensas en una ciudad que vuelve a sentir los efectos de un fenómeno meteorológico severo.
Fuente: El Once – Somos la Ciudad de Paraná