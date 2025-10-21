Fuerte temblor con epicentro en San Juan
Mendoza, San Juan y el vecino país de Chile fueron sacudidos este martes a la mañana por un sismo de magnitud 4.7, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).
El movimiento telúrico se produjo a las 11:08 de la mañana, con un epicentro aproximado de 56 km al suroeste de Cerro Mercedario. Según la intensidad Mercalli, en la localidad sanjuanina de Barreal y en Uspallata fue percibido por “algunas personas en reposo”.
El temblor también fue medido por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, que le dio una magnitud de 5.0, mayor a la del Inpres. La ciudad chilena más cercana al epicentro fue Los Andes, a 80 km.
Respecto a la escala Mercalli, que mide los posibles efectos y consecuencias del sismo, el temblor de hoy alcanzó intensidad III en Barreal (San Juan) y Uspallata.
En la Ciudad de Mendoza, Ciudad de San Juan, Agrelo, Rivadavia y Tunuyán fue de II a III.