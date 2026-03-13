Fuerte sismo sacudió el norte de Chile, y se sintió en Córdoba, San Juan, Mendoza y Tucumán
Un fuerte sismo que se produjo este viernes en las costas del norte de Atacama, en Chile, repercutió con intensidad en varias provincias de Argentina. El movimiento telúrico de 6,5 grados de magnitud se produjo a las 10:39 a unos 41 kilómetros al suroeste de Huasco, con una profundidad cercana a los 26 kilómetros, de acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional de Chile y el Instituto Nacional de Prevención Sismica (Inpres) de Argentina.
Según el Inpres, los movimientos fueron percibidos en las localidades de Rodeo, en San Juan, en Vinchina y Guandacol, en la provincia de La Rioja, mientras otros lo notaron mientras estaban en reposo en la ciudad de Zonda y la capital sanjuanina, en la capital riojana y en la ciudad de Mendoza.
En Córdoba también hubo reportes de percepción del sismo en edificios de gran altura, así como en barrios de la ciudad de Río Cuarto, en el sur de la provincia.
En Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó que las primeras intensidades en la escala de Mercalli se dieron en la región de Coquimbo, donde el movimiento alcanzó VI grados, en comunas como La Serena, Coquimbo y La Higuera. Las autoridades descartaron que vaya a generarse un tsunami.