Fuerte rechazo opositor al decreto que suspende la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La oposición cuestionó al Gobierno nacional por promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendiendo su ejecución hasta que el Congreso defina la fuente de financiamiento, a través del Decreto 681/2025.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió que el Presidente “incurre en nulidad absoluta” y que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”. Según recordó, la normativa 27.793 establece que “el Jefe de Gabinete debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse”.
En la misma línea, el socialista Esteban Paulón habló de “constitucionalismo creativo” y sostuvo que “una ley aprobada y vigente se cumple, no existe tal cosa como devolverla al Congreso”. El legislador, que ya presentó una denuncia penal, aseguró que la “creatividad” de Milei y Guillermo Francos “es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto consideró que lo informado por el Jefe de Gabinete “es de gravedad institucional extrema”, mientras que la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, remarcó que el Ejecutivo “se niega a aplicar el aumento de las prestaciones por discapacidad que votó el Congreso porque dice que no tiene fondos. Eso no se puede hacer: no tiene facultades para eso”.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez coincidió en que el decreto “es nulo de nulidad absoluta e insanable” y recomendó promover amparos individuales y colectivos, además de plantear la posibilidad de denuncias penales y un juicio político contra el Presidente.
Por su parte, Victoria Tolosa Paz denunció que “no hay plata para la Emergencia en Discapacidad, pero sí para arrodillarse ante el Tesoro de EE.UU. y endeudar generaciones enteras”, y cuestionó que el Gobierno “hipoteque la soberanía económica mientras deja atrás a millones de argentinos y argentinas”.