Fuerte frase del ‘Dibu’ Martínez: “Hay que tener un poquito más de corazón”
Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue uno de los pocos jugadores que jugó por encima de los 6 puntos este viernes frente a Mauritania, y también se mostró molesto con el nivel exhibido por el campeón del mundo frente a una formación muy austera. “Bastante flojo, la verdad. Para mí fue uno de los partidos que peor jugamos. Faltó mucha intensidad, faltó velocidad”, expresó, sin vueltas, ante las cámaras de TyC Sports.
El arquero tuvo varias tapadas que permitieron sostener el resultado ante un rival que figura 115° del Ranking FIFA por detrás de otras 28 selecciones africanas: “Obviamente trato de aparecer cuando me toca. Nos llegaron demasiado, pero bueno se ganó. Al rival no lo conocíamos mucho, y ellos se jugaron la vida. Pero hay que tener un poquito más de corazón”.
Cuando le preguntaron si esto era un “llamado de atención” de cara al Mundial 2026, el guardametas de 33 años aseguró: “No, porque faltó intensidad nomás. Faltó un poco de solidez defensiva. Un poco más de convicción a la hora de defender”.
Martínez recordó que la preparación para el Mundial pasado “fue igual” y planteó: “No jugamos partidos importantes y al final hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos”.
En el cierre, le pidieron una reflexión sobre la cancelación de la Finalíssima ante España: “Menos mal, si jugábamos así, perdíamos…”.
Y también dejó una interesante reflexión: “Fuimos al Mundial pasado sin competencia tampoco, pero nos habíamos testeado con Italia en la Finalíssima y vimos que podíamos. Creo que ahora, antes del Mundial no sabemos todavía si tenemos el nivel Top 10 del mundo para competir. Nos sirve para demostrar que nos falta un poco más de sangre”.
Dibu también deslizó algo que quedó flotando en la Bombonera: que la grave lesión que sufrió Joaquín Panichelli en la práctica pudo haber influido en el rendimiento. “Perdimos a Panichelli por una lesión de cruzados, la verdad que nos dolió muchísimo. Capaz que hoy se jugó con un poquito menos de intensidad por el miedo de lesión o algo, pero cuando nos ponemos la camiseta de la selección hay que hacerlo mucho mejor”.
Finalmente, el guardametas del Aston Villa de Inglaterra detalló: “El primer tiempo bien. Obviamente adaptarnos un poco porque hacía mucho tiempo que no jugábamos juntos, pero en el segundo tiempo todo fue muy flojo. Nos faltó intensidad, nos faltó compromiso. Por eso, hubo una mezcla de todo. Había muchos chicos nuevos, hacía mucho que no jugábamos juntos, al rival no lo conocíamos, pero nos faltó actitud”.
Martínez alcanzó este viernes su 58ª aparición vestido de celeste y blanco: suma 43 victorias, 10 empates y apenas 5 caídas, con cuatro títulos. Sin embargo, todavía está lejos de los dos registros de Sergio ‘Chiquito’ Romero, el arquero con más presencias (96) y más vallas invictas (47).
Argentina tendrá su último amistoso antes de la lista definitiva para el Mundial 2026 el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15 en La Bombonera ante Zambia, que aparece 91° en el Ranking FIFA.
Luego de ese choque, Lionel Scaloni podrá tener dos partidos más de preparación entre el 1 y el 9 de junio (serían Serbia y Honduras), pero para entonces ya habrá presentado la nómina de 26 jugadores que viajará a la Copa del Mundo.
El elenco nacional dará el primer paso por el Grupo J el martes 16 de junio desde las 22hs de Argentina ante Argelia en el Kansas City Stadium.