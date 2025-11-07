Fuerte deterioro del poder de compra de los productores entrerrianos por el alza de la urea
El poder de compra de los productores entrerrianos muestra un deterioro significativo durante la campaña 2025/26, según un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BCER). El estudio analiza la evolución de la relación insumo-producto entre la urea –principal fertilizante nitrogenado– y los granos de trigo, maíz y arroz largo fino, a partir de los precios pizarra locales en dólares desde enero de 2024 hasta la actualidad.
De acuerdo con el informe, en los tres cultivos analizados el poder adquisitivo del productor cayó respecto del año anterior. La relación de intercambio –indicador que mide cuántas toneladas de grano se necesitan para comprar una tonelada de urea– aumentó notablemente, reflejando un deterioro en la capacidad de compra del sector.
El caso más crítico es el del arroz largo fino, donde los productores deben triplicar la cantidad de grano para adquirir la misma cantidad de fertilizante. Mientras que en la campaña pasada se requerían 1,4 toneladas de arroz por tonelada de urea, hoy esa relación asciende a 4,2 toneladas, lo que representa un deterioro del 200%.
En el caso del trigo, durante la siembra de junio el productor necesitó 2,87 toneladas por cada tonelada de urea, un 21% más que en la campaña 2024/25. Por su parte, el maíz sufrió una caída del 17,7% en su poder de compra, al pasar de 2,93 a 3,45 toneladas, afectado por el incremento del 11% en el precio del fertilizante a fines de agosto, en plena etapa de siembra.
Este panorama adverso se explica por una combinación de factores: los precios de los granos cayeron con fuerza –con el arroz y el trigo en mínimos históricos–, mientras que la urea mostró una alta volatilidad, alcanzando su máximo anual en agosto (U$S 635 por tonelada), impulsada por el conflicto bélico entre Israel e Irán.
Durante 2024, el fertilizante había registrado una caída del 27% en el primer trimestre, estabilizándose luego en torno a U$S 550 por tonelada. Sin embargo, desde mediados de 2025, las tensiones geopolíticas reactivaron una nueva suba de precios, que comenzó a moderarse recién en septiembre. Actualmente, la urea cotiza cerca de U$S 525 por tonelada, un valor similar al del primer semestre, aunque con un repunte del 2% en la última semana de octubre debido al aumento de la demanda internacional.
Tras ese leve descenso reciente, la relación insumo-producto se ubica hoy en 3,05 toneladas de maíz y 3 toneladas de trigo por tonelada de urea, lo que aún configura un escenario de márgenes ajustados o críticos, especialmente para los productores arroceros.
El informe de la BCER advierte finalmente que la evolución del precio del fertilizante será determinante en los próximos meses, ya que una nueva suba podría comprometer la rentabilidad y elevar los rendimientos de indiferencia, en un contexto donde la rentabilidad del agro entrerriano continúa bajo presión.