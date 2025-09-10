Fuerte denuncia de Lautaro Martínez, contra el árbitro Wilmar Roldán: “Nos amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial”
El cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para Argentina fue con mucha bronca. No jugó bien, es verdad, pero como atenuante es real que la actuación del juez colombiano Wilmar Roldán fue, como mínimo, cuestionable. Dejó dudas desde el arranque y ahora se suma una grave denuncia de Lautaro Martínez.
“No suelo hablar tanto de los árbitros, pero hoy se vio reflejado. Nico González saltó a cabecear, le pegaron un codazo y ni siquiera amonestó. Después repartió amarillas, amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial (que con una roja debía cumplirla en ese torneo) y todo eso no está bueno, no está bueno. Es un gran árbitro, porque me dirigió muchísimas veces, pero hoy no se comportó bien”, reveló el “Toro”en la zona mixta.
Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina, habló con @ramapantorotto sobre el arbitraje de Wilmar Roldán: "Nos amenazaba todo el tiempo con el tema del Mundial. Es un gran árbitro, pero hoy no se comportó bien".#FoxSportsArgentina pic.twitter.com/uZOfxRZ9HD
¿Cómo transformar esta derrota en un aprendizaje? “Eso es lo que nos marcó desde el primer momento en que esta Selección empezó a ganar, en cada entrenamiento y partido dando lo mejor, tratando de dejar la camiseta en lo más alto en todas las competiciones, y hoy terminamos las Eliminatorias punteros, allá arriba y es importante de cara a lo que viene”, explicó.