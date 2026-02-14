Fuerte caída de empresas en la era Milei: casi 22 mil empleadores menos y más de 290 mil puestos perdidos
En el actual contexto económico, bajo la gestión del presidente Javier Milei, el entramado productivo argentino atraviesa una retracción profunda. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en lo que va del nuevo gobierno se registran casi 22 mil empresas menos, con un impacto especialmente fuerte en el sector de la construcción.
El cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892, y en los primeros once meses de 2025 se acumuló una pérdida neta de 9.722 empleadores.
En noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo contabilizaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. Dos años después, en noviembre de 2025, el registro descendió a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.
La comparación interanual expone la magnitud del ajuste: en 24 meses se produjo una caída neta de 21.938 empleadores y una reducción de 290.602 trabajadores registrados, reflejando el impacto directo sobre la actividad económica y el empleo formal.
El deterioro comenzó a evidenciarse con mayor fuerza a partir de fines de 2023. Tras alcanzar los 512.357 empleadores al cierre de ese año, el número cayó de manera sostenida durante el primer semestre de 2024, en un escenario marcado por la devaluación y el programa de ajuste fiscal —conocido como la “motosierra”— que golpeó con especial intensidad a la obra pública y, por extensión, a la construcción y sus cadenas asociadas.
Si bien hacia finales de 2024 se observó una desaceleración en el ritmo de cierre, el número de empleadores en diciembre de ese año se ubicó en 499.682, aún lejos de los niveles previos.
Un dato que enciende una señal de alerta sobre la estructura productiva es que, según el Informe de Trabajo, una proporción relevante de las firmas que ingresan al mercado no logra superar un ciclo de vida corto. De hecho, durante los últimos cuatro trimestres —del tercer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025— el 34% de los cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad, lo que evidencia la fragilidad del entramado emprendedor e industrial en el actual escenario macroeconómico.
El balance muestra así un retroceso en la cantidad de empresas y en el empleo registrado, en un contexto donde la estabilización macro aún no logra traducirse en recuperación sostenida del aparato productivo.