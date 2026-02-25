Fuerte advertencia de Guillermo Michel a Javier Milei: “Tiene que hacer algo, porque esto no tiene salida”
El diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel (Unión por la Patria), lanzó una fuerte advertencia contra el Gobierno de Javier Milei. Tras presentar un proyecto de Ley que tiene como objetivo resolver una de las grandes problemáticas económicas actuales: la profundización de los endeudamientos de las familias argentinas.
“Esto no tiene salida, el único que puede solucionar este tema de las familias endeudadas es el Estado. Por eso está el proyecto de Ley que presentamos, y que es muy sencillo. Si alguien quiere un plan de financiación, por ejemplo en cuotas, va a conseguir algo peor a lo que tiene. El único que lo puede solucionar es el Estado. Porque tiene las herramientas y la obligación de hacerlo. Pero el gobierno de Milei no tiene vocación política”, criticó en diálogo con Radio 10.
Michel volvió a la carga y aseguró que el Gobierno de Milei va a tener que hacer algo porque “esto no tiene salida. Aunque el Gobierno no quiera, lo va a tener que hacer. La única forma de intervenir esto es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), otorgue préstamos a una tasa razonable con los fondos que administra. Que la relación cuota-ingreso sea razonable y que se pague”, instó.
“Nosotros no proponemos que se les perdonen las deudas a la gente. Lo que decimos es que hasta 1 millón y medio de pesos, que es claramente el que se endeudó para comer o pagar la factura de la luz y el gas, le des un préstamo”. En el cual el Anses cancela directamente el préstamo con la billetera virtual o con lo que sea. Y después lo devuelve la persona a una tasa razonable de mercado. No es para el que se fue a comprar un auto”, planteó.
Según Michel, una tasa razonable de mercado hoy es Tamar. Que es la tasa de referencia del Banco Central. “Tamar más 10 puntos porcentuales. Eso daría aproximadamente hoy, en vez de ser un costo financiero total del 100 por ciento, que sea del 36%. No regalarle la plata nadie, no es darle un subsidio a nadie. Es darle una salida razonable en cuotas a la gente con una herramienta de mercado que es préstamo”, remarcó.
“Esa herramienta de mercado la usó Cristina Fernández de Kirchner en su gobierno con el ‘Crédito Argento’. O el ‘Crédito Anses primera línea’ que lo usó Mauricio Macri en la campaña de 2019. ¿No recuerdan que de las PASO a las elecciones generales para ganar inundó de prestamos? Lo hizo con un fin electoralista. Nosotros buscamos hacerlo para darle una salida a la gente”, ejemplificó.
Por último, Michel advirtió que si el Gobierno de Milei no aplica soluciones urgentes la gente no va a poder pagar sus deudas. Lo que genera incumplimientos y que se rompa la cadena de pagos.
“Así como se te rompe la cadena de pagos con las empresas o las pymes. Pero el Gobierno de Milei no tiene vocación de resolver nada, la única vocación es que no haya poder adquisitivo y que la gente se frustre y se acostumbre a esta situación de angustia”, cerró.