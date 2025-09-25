“Fue una burla”: retenciones cero a granos duran solo tres días y desatan críticas políticas
La medida de retenciones cero para granos y subproductos duró apenas tres días hábiles. Este miércoles por la noche, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que los exportadores registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por US$ 7.000 millones, monto fijado como límite en el decreto. Alcanzado ese tope, el esquema concluyó y volvieron a aplicarse las alícuotas reducidas previas a la suspensión.
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, cuestionó la medida al calificarla como un “Hot Sale” coyuntural que no brinda certidumbre al sector privado. “Queremos retenciones 0% pero de manera sostenida y no como una oferta con fines electorales”, remarcó.
En la misma línea, Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba, afirmó que los productores “la vieron pasar” porque el beneficio fue absorbido principalmente por los exportadores. “La medida duró menos de tres días, benefició a exportadores, fue electoralista y de caja. Se mantiene la misma presión fiscal. Seguimos reclamando la eliminación gradual en un plazo de dos años, con reglas claras y previsibles”, subrayó.
Por su parte, Javier Rodríguez, ministro de Asuntos Agrarios de Buenos Aires, fue aún más crítico y calificó la decisión como “una burla y un escándalo”. Según indicó, la medida nunca estuvo pensada para productores medianos y chicos, sino que terminó favoreciendo “a sectores concentrados y exportadores”.
Rodríguez también denunció que el Gobierno dilapidó recursos fiscales: “En tres días gastó US$ 1.500 millones sin justificación, mientras rechazaba otros pedidos de financiamiento, como el del Hospital Garrahan. Quedó claro que, por encima del superávit fiscal, la prioridad es conseguir dólares”, aseguró.
El esquema de retenciones cero se había implementado de manera transitoria para acelerar la liquidación de granos, estrategia que funcionó: en apenas tres jornadas se cubrió el cupo previsto por el Gobierno. Ahora, los porcentajes reducidos vigentes desde el último año vuelven a aplicarse.
En paralelo, el régimen de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continuará sin cupo hasta el 31 de octubre, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.