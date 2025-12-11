Fue a Oslo para acompañar a Corina Machado, pero la laureada activista no llegó y Milei canceló toda su agenda
El presidente Javier Milei finalmente suspendió su agenda en Noruega y regresa al país tras participar de la ceremonia donde le otorgaron el Premio Nobel de la Paz a la hija de María Corina Machado. La activista venezolana recién estaría arribando a Oslo en las próximas horas, después de salir de Venezuela, donde permanecía en la clandestinidad.
Así, el mandatario argentino finalmente no se reunirá con el monarca de Noruega, Rey Harald V, ni con el primer ministro del país escandinavo, Jonas Gahr Støre, con quienes tenía pactadas cumbres luego del evento de esta mañana.
Los encuentros con los líderes noruegos estaban previstos con el objetivo de potenciar vínculos políticos y económicos con este país.
También en esa línea, se especulaba con un posible encuentro de Milei con Machado y Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, pero rápidamente fue descartado debido a que la referente no asistió al evento para su premiación.
De acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, la líder opositora venezolana logró salir de Venezuela en un barco rumbo a Curazao, con apoyo estadounidense. La operación fue cuidadosamente planificada, y la información sobre su salida solo se divulgó una vez que la dirigente se encontraba fuera del territorio venezolano.
A todo esto, el jefe de Estado argentino regresa a un país que aguarda por el envío de las reformas estructurales para debatir en el Congreso de la Nación en las sesiones extraordinarias que se convocaron desde este 10 de diciembre hasta el 30 del mismo mes.
Allí, buscará que se aprueben proyectos claves para el Poder Ejecutivo como Presupuesto 2026 y al paquete de leyes de segunda generación que diseñó para el tramo final de su gestión rumbo a 2027.