Frigorifico pampeano suspendió a 450 trabajadores por todo enero
Hoy, desde La Pampa, llegan pésimas noticias: el Frigorífico Pico suspendió a 450 trabajadores porque su faena diaria pasó de 600 vacunos a 50 cabezas, aseguran los medios zonales. La decisión empresarial fue licenciar a todos los empleados de la planta en Trenel, durante todo el mes de enero. Solo les pagará $500.000, entregándoles la carne semanal correspondiente.
Sus dueños, Ernesto “Tito” Lowenstein y Alan Lowenstein (padre e hijo), son séptima generación en la industria de la carne, las últimas tres en la Argentina y las anteriores en Europa.
Ernesto Lowenstein tiene 86 años y es un hombre con amplia experiencia en el sector de la carne. Dos datos muestran parte de su experiencia empresaria, fue el creador de la marca Paty y del complejo Las Leñas en 1983.
Su hermano, Alfredo Lowenstein fue quien creó en 1994 la marca Pumper Nic, la primera cadena de hamburgueserías argentina, una franquicia de restaurantes de comida rápida que hicieron historia. En la década del ’80 llegaron a tener 70 locales y cerró en el año 2000.
La familia Lowenstein posee dos plantas oficiales aprobadas por Senasa ubicadas en Argentina en la Provincia de La Pampa. Una en General Pico y la de Trenel.
El Banco de La Pampa es otro de los afectados, ya que el Frigorífico Pico les pidió un crédito de más de $9.000 millones, de acuerdo al informe de la central de deudores del Banco Central de República Argentina. Si bien aseguran que dejaron en garantía bienes que compensan el monto.
En la zona se comenta que el Frigorífico Gorina podría comprar o alquilar las instalaciones y en caso, que lo tomen volvería a entrar en producción en el mes de febrero. Pero nada se sabe en concreto y hasta el jefe comunal explicó que no tenía mucha información sobre el futuro de la empresa.