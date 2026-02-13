Frigerio y Solari proyectan obras conjuntas para mejorar el entorno del hospital y escuelas de María Grande
El gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Héctor Solari mantuvieron una reunión de trabajo en la que evaluaron avanzar en obras asociadas entre la provincia y el municipio para mejorar la infraestructura perimetral que rodea al Hospital Doctor Francisco Castaldo y a distintas instituciones educativas de María Grande.
Durante el encuentro se analizaron las principales necesidades de la ciudad del departamento Paraná y se definió priorizar intervenciones en los espacios que circunscriben a organismos que dependen del Estado provincial.
“Hablamos sobre trabajar en conjunto con la provincia, especialmente para solucionar problemas de infraestructura de los perímetros del hospital y escuelas, del mismo modo lo relacionado a las calles que los rodean. El gobernador nos pidió que le acerquemos el proyecto para poder llevarlo adelante en conjunto”, explicó el intendente Solari tras la audiencia.
En la reunión también se abordaron otros proyectos relevantes para la localidad. Entre ellos, el Polideportivo, considerado como una iniciativa largamente esperada por los vecinos, y el Parque Industrial, uno de los objetivos a futuro de la actual gestión municipal.
Sobre este último punto, Solari recordó que el año pasado, “gracias al apoyo provincial, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) financió un estudio referente al lugar de instalación y desarrollo del proyecto”.
El jefe comunal calificó al encuentro como “muy positivo” y agradeció al gobernador Frigerio por su predisposición “y también por sus consejos sobre las gestiones, que siempre son bienvenidos”.