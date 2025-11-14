Frigerio y Scioli recorrieron el río Paraná y resaltaron el potencial turístico de Entre Ríos
El gobernador Rogelio Frigerio realizó este viernes una recorrida por el río Paraná frente a la capital entrerriana, donde contempló el Islote Curupí junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. La actividad formó parte de una agenda conjunta orientada a fortalecer el posicionamiento turístico de la provincia.
Tras el recorrido —del que también participaron el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Turismo, Jorge Satto—, Frigerio agradeció la presencia del funcionario nacional y subrayó el rol estratégico del turismo para el desarrollo provincial. “Para Entre Ríos, el turismo no es un sector más: es una prioridad absoluta. Y lo es por lo que significa para nuestra economía, para el movimiento comercial y, sobre todo, para la generación de empleo genuino”, afirmó.
El mandatario provincial destacó además la diversidad de atractivos naturales y culturales con los que cuenta Entre Ríos. “Tenemos bellezas naturales únicas, ríos que nos identifican, historia, cultura, gastronomía, termas, playa y una calidad humana que nos distingue. Estamos convencidos de que nuestra provincia será uno de los destinos que volverá a colocar a la Argentina en la vidriera turística del mundo”, sostuvo.
Por su parte, Scioli agradeció la invitación del gobernador y valoró la posibilidad de conocer los servicios turísticos de la provincia, desde los recorridos por el río hasta el acceso a la playa y diversos atractivos. “Es una gran emoción reencontrarme en este lugar de memorables recuerdos, por la legendaria carrera de los mil kilómetros del Delta que marcó mi vida para siempre”, expresó.
El funcionario nacional destacó que “la industria del turismo va camino a ser el mayor empleador mundial” y remarcó su enorme capacidad de generar negocios. Señaló además que la Argentina es hoy un país “que recuperó estabilidad, previsibilidad y confianza, así como prestigio internacional”.
En esa línea, subrayó la relevancia de un entorno adecuado para la inversión privada: “Las empresas hoteleras, gastronómicas y de servicios necesitan seguridad jurídica y estabilidad económica para mejorar su oferta y captar más turismo nacional e internacional”.
Más tarde, las autoridades participaron de un encuentro en el Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo, encabezado por el presidente del Grupo Hotelero Albamonte, Alberto Albamonte. La presencia de funcionarios nacionales y provinciales reafirmó la intención de consolidar políticas conjuntas que impulsen el turismo y fortalezcan las economías regionales, en un marco de promoción del patrimonio natural y cultural entrerriano.