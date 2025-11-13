Frigerio y Santilli coincidieron en impulsar reformas estructurales y una agenda común entre Nación y Provincia
El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, inauguró este miércoles en Entre Ríos su gira por las provincias. En Paraná, mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador Rogelio Frigerio, en la que ambos coincidieron en la necesidad de alcanzar consensos para impulsar reformas estructurales, modernizar los vínculos laborales y avanzar en cambios fiscales y penales que promuevan el desarrollo federal.
Durante el encuentro, que se realizó en la Casa de Gobierno provincial y culminó con una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos, los funcionarios repasaron una extensa agenda de temas conjuntos.
“Estuvimos trabajando durante un tiempo largo, viendo los problemas que aún debemos resolver y también las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente, después de tantos años, la Argentina logre las reformas estructurales que viene postergando”, resumió Frigerio.
Por su parte, Santilli destacó la importancia del diálogo y del trabajo coordinado entre Nación y provincias: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común. Entre Ríos es un caso ejemplar en esta etapa de crecimiento que se viene”.
El ministro señaló que el presidente Javier Milei impulsa una agenda de reformas profundas, entre ellas la sanción del Presupuesto, la modernización laboral, la baja de impuestos y la actualización del Código Penal, y subrayó que “las provincias también tienen sus propios desafíos”. “El trabajo tiene que ser en equipo —agregó—, y por eso me he comprometido con el gobernador y con los entrerrianos a llevar adelante una tarea conjunta”.
Al referirse a los temas prioritarios de la provincia, Frigerio explicó que se trata de cuestiones “que venimos trabajando desde el inicio de la gestión y que en los últimos meses empezamos a cosechar”. En esa línea, enumeró la participación de Entre Ríos en el dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones, el reclamo ante la Corte Suprema por la tarifa de la energía de Salto Grande, y una serie de obras estratégicas en marcha.
Entre ellas mencionó las intervenciones sobre las rutas nacionales 12 y 18, la ruta provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. También celebró que la primera concesión de rutas nacionales se concrete en Entre Ríos, con la autovía 12, la 14 y la conexión Rosario-Victoria, cuyo inicio está previsto para los próximos días.
Finalmente, Frigerio destacó los avances en el proyecto de puesta en valor del Palacio San José y en la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná, iniciativas que —afirmó— “requieren acompañamiento del Gobierno nacional y forman parte de la nueva etapa de cooperación federal”.