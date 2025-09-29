Frigerio y Pullaro presentaron Capibara XV, la nueva franquicia de rugby profesional del Litoral
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó junto a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de la presentación oficial de la nueva franquicia de rugby profesional que representará a la región Litoral en el Súper Rugby Américas a partir de la temporada 2026.
El equipo se denomina Capibara XV y estará integrado por las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Se trata de una iniciativa impulsada por el sector público y privado que busca posicionar al Litoral argentino en el más alto nivel del rugby sudamericano, fortaleciendo el desarrollo del deporte en ambas provincias. La presentación tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe.
Frigerio remarcó el valor histórico del rugby en la región y recordó que “el rugby tiene en Entre Ríos una gran tradición, que comenzó en 1934 con el primer partido jugado en Paraná contra un equipo de Santa Fe, con Estudiantes de Paraná y Universitario de Rosario”. Además, destacó que los presidentes de esos clubes, Sylvestre Begnis y Raúl Uranga, luego fueron gobernadores que marcaron la historia de las provincias.
El mandatario entrerriano señaló que el rugby promueve “valores, inclusión y solidaridad” y expresó su orgullo por el lanzamiento de la franquicia: “Capibara XV será un equipo invencible que tendrá la garra de los gauchos de Pancho Ramírez”.
Por su parte, Pullaro afirmó: “Estamos muy contentos porque unimos tradiciones, reunimos historias que han hecho nuestras provincias y hoy también nos unimos para hacer historia en el deporte, en el rugby a nivel internacional”. Subrayó además que santafesinos y entrerrianos “vamos a poner todos los esfuerzos para que nuestro equipo sea el mejor de Latinoamérica”.
El Súper Rugby Américas, creado en 2020, es la competencia de franquicias profesionales más importante de Sudamérica. Actualmente reúne equipos de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. Con la incorporación de Capibara XV, Argentina contará con cuatro franquicias en el torneo: Pampas, Dogos XV, Tarucas y ahora la del Litoral, sumando un total de ocho equipos en competencia.