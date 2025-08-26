Frigerio y Pettovello lanzaron en Concordia el programa nacional Centros de Familia
El gobernador Rogelio Frigerio visitó este martes instituciones educativas, deportivas y culturales de Concordia, donde se puso en marcha el programa nacional Centros de Familia, impulsado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación junto a la provincia y el municipio. La recorrida incluyó el Club Sarmiento, el Instituto Orange Jazz, un establecimiento de educación secundaria y el Centro Faro Padre Andrés Servín.
El mandatario estuvo acompañado por la ministra nacional Sandra Pettovello, la ministra provincial de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, el intendente Francisco Azcué y otras autoridades.
El programa propone un modelo de acompañamiento integral a las familias, brindándoles herramientas para criar a sus hijos en libertad y desarrollar proyectos de vida. En esta primera etapa, fueron seleccionadas 1.000 familias concordienses, a partir del cruce de datos entre el Plan Relevar, la municipalidad y la Anses.
Una experiencia que se extenderá a toda la provincia
“Concordia es la primera ciudad elegida para llevar adelante esta actividad, que luego se replicará en el resto de la provincia”, subrayó la ministra Berisso durante la presentación.
El plan se organiza en dos ejes centrales:
- Vouchers para actividades extracurriculares, que las familias podrán canjear en clubes, parroquias y espacios comunitarios por propuestas deportivas, culturales, artísticas o educativas, según su elección.
- Espacios de crianza “Criar en libertad”, con talleres y charlas para padres, coordinados por orientadores locales formados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). Allí se promueven prácticas de crianza saludables, la lectura, el juego, la nutrición y la prevención de la violencia.
Centro Faro, un espacio de referencia
El Centro Faro Padre Andrés Servín, que trabaja con escuelas, centros de salud, clubes y organizaciones barriales, se suma al programa como espacio de abordaje integral. Referente para siete barrios de la ciudad, refuerza ahora su rol como ámbito cercano donde el Estado acompaña y promueve el desarrollo de los niños y sus familias.