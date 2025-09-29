Frigerio y Nación firmaron un acuerdo para restaurar y poner en valor el Palacio San José
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, rubricó este domingo en el Palacio Libertad de Buenos Aires una carta de intención conjunta con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, con el objetivo de restaurar, administrar y poner en valor el Palacio San José, uno de los sitios patrimoniales más emblemáticos del país.
El acuerdo establece un marco de colaboración recíproca entre Nación y Provincia para coordinar políticas, programas y recursos técnicos, humanos y financieros, a fin de fortalecer la preservación de este monumento histórico, político y cultural.
“Hoy estamos dando un paso fundamental con la firma de esta carta de intención junto al Gobierno nacional. Abrimos una etapa distinta para el Palacio San José, una etapa que combina el compromiso de la Nación y la provincia con la fuerza de nuestras instituciones culturales, educativas y sociales”, señaló Frigerio.
El mandatario entrerriano agregó que “se inicia una etapa basada en la colaboración recíproca para restaurar, preservar y proyectar este monumento histórico. Queremos que sea un museo vivo, sostenible, capaz de generar experiencias educativas y turísticas de calidad, articulando esfuerzos públicos y privados”.
Por su parte, Cifelli subrayó: “Es una gran satisfacción iniciar este camino de cooperación. Avanzar en la revalorización del Palacio San José es un compromiso con nuestra historia y exige un trabajo conjunto, eficiente y sostenible. Celebro que podamos trabajar en conjunto con el gobernador Frigerio de manera coordinada para preservar el patrimonio de los argentinos”.
El Palacio San José, construido entre 1848 y 1860 por el general Justo José de Urquiza, exgobernador de Entre Ríos y primer presidente constitucional de la Confederación Argentina, constituye una de las expresiones arquitectónicas más notables del siglo XIX. Fue declarado Monumento Nacional por la Ley N° 12.261 y de Interés Histórico Cultural de Entre Ríos por Decreto N° 6676/03.
Objetivos del acuerdo
La carta de intención contempla:
- Coordinar políticas y acciones para el cuidado y puesta en valor del Palacio.
- Impulsar la investigación, documentación y difusión de su acervo histórico y cultural.
- Favorecer la participación de instituciones académicas, culturales y sociales.
- Garantizar la sostenibilidad del Palacio como patrimonio de la Nación y la provincia.
- Explorar esquemas de colaboración público-privada que lo consoliden como un museo activo, generador de contenidos culturales, experiencias educativas y turísticas.