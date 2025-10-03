Frigerio y Nación destacaron en ConerTech 2025 el rol de la innovación y la economía del conocimiento para el empleo joven
El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este viernes el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná junto al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua, en el marco de la realización de ConerTech 2025 y la Expo del Empleo. La agenda incluyó también una visita al Mirador TEC, un polo de innovación que busca consolidarse como motor de desarrollo en la región.
La jornada superó los 10.000 asistentes en su segundo día y tuvo como objetivo acercar a los jóvenes a la tecnología, la innovación y la economía del conocimiento.
Frigerio resaltó la responsabilidad del Estado en la promoción de estos espacios y el peso creciente del sector tecnológico en el mercado laboral. “Estamos muy contentos de brindar este espacio, es parte de la responsabilidad que tenemos como Estado”, sostuvo, y remarcó que “hoy uno de cada cuatro empleos se da en la industria del conocimiento y en poco tiempo más eso va a seguir creciendo”.
Al visitar el Mirador TEC, el gobernador lo definió como un centro de referencia: “Es probablemente el polo tecnológico de innovación y de economía del conocimiento más moderno de la Argentina, que nos genera enorme orgullo. Va a ser un espacio de encuentro, también del sector académico, de juegos vinculados con la tecnología. Estamos con mucho esfuerzo pasando del siglo XIX al siglo XXI con ayuda del gobierno nacional”.
En la misma línea, Genua destacó la alianza entre Nación y Provincia para potenciar el desarrollo tecnológico y generar empleo. “Estamos trabajando desde Nación en conjunto con las provincias, siempre avanzando hacia una agenda federal. Entre Ríos demuestra interés, intención y fuerza para impulsar estos espacios donde confluyen el sector público, el privado, la academia e instituciones, con especial protagonismo de la juventud”, expresó. Agregó que “el trabajo es lo más importante” y que el norte del Gobierno es generar condiciones para más inversiones y empleo en el sector privado.
En simultáneo con la Expo del Empleo, ConerTech reunió a más de 25 empresas de la región nucleadas en la Unión Industrial de Entre Ríos, ofreciendo oportunidades de acercamiento al mundo laboral. Durante la recorrida, las autoridades firmaron un convenio para que el Mirador TEC cuente con un Punto Digital, programa nacional que brinda acceso gratuito a internet, computadoras, capacitaciones, actividades culturales y asistencia en trámites estatales.
Participaron también el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la presidenta del CGE, Alicia Fregonese; el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; y el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher. La jornada incluyó además instancias de asistencia y acompañamiento a jóvenes en la búsqueda de su primer empleo, en articulación con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Facultad de Ciencias Económicas.