Frigerio y la intendenta de Ubajay repasaron obras clave, el parque industrial, viviendas y salud
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro con la intendenta de Ubajay, Verónica Luxem, donde abordaron temas centrales para el desarrollo de la localidad, entre ellos la obra de la escuela secundaria, el impulso al parque industrial, proyectos de viviendas y mejoras en salud.
Tras la reunión, la jefa comunal se mostró “contenta, porque siempre que le he pedido una audiencia al gobernador me la ha dado. En ese sentido estoy muy agradecida y puedo decir que tenemos un gobernador que no solo se preocupa, sino que también se ocupa de los temas”.
Luxem comentó que “en esta oportunidad pudimos tratar todos los temas que yo tenía en agenda”, y destacó especialmente el avance del edificio propio para el colegio secundario: “Nosotros no contamos con un edificio propio y gracias al gobernador hoy lo estamos logrando, así que charlamos sobre eso, la fecha de culminación y demás. Me voy muy feliz con ese tema”.
Por otro lado, dialogaron sobre el parque industrial de la localidad, que según indicó “está en plena evolución en cuanto a servicios y demás; y él me ha dado una ayuda enorme. Pautamos seguir avanzando con el parque industrial para ponerlo funcionamiento”.
Durante el encuentro también analizaron temas vinculados a la salud, viviendas, la situación municipal, las regalías de Salto Grande y problemáticas comunes a los municipios del departamento.
Al finalizar, la intendenta expresó: “Me voy muy contenta, con algunas cuestiones resueltas y con otras que hay que esperar, pero yo digo que nosotros tenemos un gobernador que no solo se preocupa, sino que también se ocupa de los temas. Vengo en la política más o menos desde hace 20 años y es la primera vez que puedo decir esto”.